***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 15:37
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısında
Denetim Komitesi'nin 27.03.2020 tarihli tavsiye kararı dikkate alınarak
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2020 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833269
BIST
16:3288.671
En Yüksek
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342,87
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BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|34.843.919
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.470.084
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.492.675
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.367.122
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.459.130
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|317.341
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.774.659
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,79
|630.673.526
|% -0,79
|
|ASELS
|23,40
|499.762.919
|% 1,21
|
|GARAN
|8,09
|444.950.032
|% 2,66
|
|PGSUS
|31,66
|422.704.784
|% -8,34
|
|SASA
|7,98
|333.988.906
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,97
|154.318.957
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,04
|235.444.371
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,49
|53.271.081
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,81
|214.564.222
|% 8,49
|
|YKBNK
|1,90
|144.213.567
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1371
|8,1779
|% 1,69
|
|Frank
|6,8426
|6,8838
|% 1,25
|
|Riyal
|1,7448
|1,7536
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-6,49
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
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|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 562, 43 artarak (% 0.53 ) 106, 102
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