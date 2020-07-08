***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 14:01
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856794
BIST
13:47119.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 334,91
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:476,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:477,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:47398,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,22
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,28
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.001.969
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.061.135
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.091.553
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.886.605
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,76
|7.689.325
|% -8,70
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,98
|74.869.224
|% -5,81
|
|MARTI
|1,42
|21.603.904
|% -5,33
|
|OZGYO
|2,57
|56.159.596
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.728.093.504
|% 2,68
|
|SISE
|6,51
|1.174.361.351
|% 0,31
|
|GARAN
|8,21
|832.292.740
|% -1,32
|
|PETKM
|4,38
|830.053.000
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,38
|736.385.443
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.728.093.504
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,91
|375.592.344
|% 1,60
|
|PETKM
|4,38
|830.053.000
|% -0,90
|
|SISE
|6,51
|1.174.361.351
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,38
|736.385.443
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5778
|8,6208
|% -0,01
|
|Frank
|7,2597
|7,3034
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|