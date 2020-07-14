***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.07.2020 12:58
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020 08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.07.2020-10116
Açıklamalar
Şirketimizin, 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı 08.07.2020 tarihinde tescil edilerek, 10.07.2020 tarih ve 10116 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859658
BIST
15:44117.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -1.054,34
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
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118.658
En Düşük
117.002
15:446,8668
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9140
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8707
En Düşük
6,8552
15:447,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7736
15:44398,08
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|Açılış
|: 398,08
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
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398,67
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|20.618.123
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.884.089
|% 9,99
|
|GARFA
|5,75
|31.307.527
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,60
|2.402.111
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.984.177
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|LOGO
|89,25
|18.005.674
|% -5,05
|
|EKGYO
|2,30
|1.604.730.582
|% 1,32
|
|GARAN
|7,89
|643.765.185
|% -1,00
|
|ODAS
|2,87
|619.037.760
|% -2,71
|
|THYAO
|11,89
|609.310.426
|% -0,67
|
|EREGL
|8,87
|507.015.331
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,30
|1.604.730.582
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,64
|428.072.152
|% -0,61
|
|TSKB
|1,25
|312.349.560
|% -0,79
|
|ODAS
|2,87
|619.037.760
|% -2,71
|
|IHLGM
|1,79
|322.875.222
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5793
|8,6223
|% -0,06
|
|Frank
|7,2779
|7,3217
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.691
|-6,00
|
|Tam
|2.670
|2.681
|5,50
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|2,70
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,30
|
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