***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2021 09:56
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021 28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
17.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2021 - 10330
Açıklamalar
17.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 18.05.2021 tarih ve 10330 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin, 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936694
BIST
10:131.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:138,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
10:1310,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1647
En Düşük
10,1023
10:13500,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,01
|Açılış
|: 500,96
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:13
|NTGAZ
|10,89
|7.933.507
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|VAKFN
|13,40
|76.116.249
|% 7,46
|
|IHGZT
|1,32
|4.142.503
|% -9,59
|
|YAPRK
|85,65
|5.469.254
|% -5,41
|
|FLAP
|2,79
|4.650.476
|% -3,79
|
|INTEM
|48,64
|223.786
|% -3,59
|
|TKURU
|240,10
|411.604
|% -3,54
|
|GARAN
|8,07
|220.614.389
|% 1,38
|
|SISE
|7,97
|145.282.769
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,29
|76.519.504
|% 1,59
|
|VAKFN
|13,40
|76.116.249
|% 7,46
|
|THYAO
|13,26
|73.966.760
|% -0,75
|
|GARAN
|8,07
|220.614.389
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,16
|52.826.353
|% 1,41
|
|SISE
|7,97
|145.282.769
|% 1,79
|
|AKBNK
|5,23
|65.421.997
|% 1,75
|
|KRDMD
|8,29
|76.519.504
|% 1,59
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3272
|8,3344
|% 0,27
|
|Euro
|10,1583
|10,1647
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,7893
|11,8484
|% 0,62
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,23
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,33
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,10
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,35
|