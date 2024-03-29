***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2024 17:32
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (29.03.2024) yapılan toplantısında Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264367
BIST