***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2020 19:53
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869810
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,8118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:05475,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,74
|Açılış
|: 475,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3815
|% -0,03
|
|Euro
|8,7923
|8,8118
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 1,02
|
|Frank
|8,1326
|8,1815
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|19,55
|
|Altın Gr.
|475
|476
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,15
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,00
|