***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 227.184.929 192.846.617Satışların Maliyeti28 -177.496.894 -150.785.362TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.688.035 42.061.255BRÜT KAR (ZARAR)49.688.035 42.061.255Genel Yönetim Giderleri29 -10.390.682 -8.545.162Pazarlama Giderleri29 -7.022.756 -5.382.777Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.344.558 -504.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 33.975.902 16.429.866Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -12.298.826 -40.773.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.607.115 3.285.041Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 2.115.677 9.311.110Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -1.744.683 -2.114.179Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.644.358 -206.201FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.622.467 10.275.771Finansman Gelirleri33 312.587 75.846Finansman Giderleri32 -3.858.821 -2.424.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.076.233 7.927.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -8.215.336 -1.098.031Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.607.070 -444.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -5.608.266 -653.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.860.897 6.828.981DÖNEM KARI (ZARARI)36 42.860.897 6.828.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları42.860.897 6.828.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,17610000 0,03570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.669.449 -6.277.369Dönem Karı (Zararı)36 42.860.897 6.828.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.295.322 798.259Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28-29 2.860.389 1.326.031Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.432.672 414.786Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 884.346 901.458Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.481.629 323.328Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.674.651Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.510.040 -810.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.371.812 1.973.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.166.623 2.058.584Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -78.500Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 205.189 -7.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.367.098 2.167.125Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -285.988 -11.675Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 3.653.086 2.178.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.644.358 206.201İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -1.644.358 206.201Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.215.336 1.098.031Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-512.095 -276.232Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -512.095 -276.232İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -6.110.699Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler69.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.545.827 -12.792.382Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.728.888 1.087.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-37 4.464.218 -9.278.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.193.106 10.366.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler342.233 -913.237İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 15.650 -15.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 326.583 -897.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.758.931 -17.381.391Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.079.119 297.178Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.909.105 7.360.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-37 315.043 2.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -9.224.148 7.357.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -290.759 -413.056Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-947.719 1.003.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -947.719 1.003.841Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 -534.644 923.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.638.895 -4.757.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)121.710 275.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.760.605 -5.033.414Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.389.608 -5.165.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -895.473 -605.047Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.384.368 -507.180YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-144.197.500 8.298.585İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7.960.924 12.260.975İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları16 -20.714.646Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-15.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri649.611 276.233Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri649.611 276.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.820.505 -4.357.007Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.104.706 -2.023.499Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -2.715.799 -2.333.508Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-624.961Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-111.059.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.285 118.384FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.853.789 -1.716.255Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 159.331.045Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -570.892 -73.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.163.940Ödenen Faiz-2.021.690 -1.654.660Alınan Faiz279.266 11.675YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)986.840 304.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)986.840 304.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 740.320 435.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.727.160 740.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.727.160 740.320Ticari Alacaklar132.753.714 122.909.172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 19.298.697 23.762.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 113.455.017 99.146.257Diğer Alacaklar1.107.782 1.504.915İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.107.782 1.489.265Stoklar13 85.773.637 72.533.077Peşin Ödenmiş Giderler24 64.809.319 1.658.717Diğer Dönen Varlıklar26 7.923 129.633ARA TOPLAM286.179.535 199.475.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR286.179.535 199.475.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 28.857.733 767.283Diğer Alacaklar11 71.928 17.028Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 20.046.752 11.701.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 40.184.208 37.170.000Maddi Duran Varlıklar18 5.073.816 4.324.320Kullanım Hakkı Varlıkları18 3.034.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 10.113.644 10.607.661Peşin Ödenmiş Giderler24 74.688.598 580.081Ertelenmiş Vergi Varlığı35 6.483.543 8.233.251TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.554.489 73.400.874TOPLAM VARLIKLAR474.734.024 272.876.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 255.889 495.166Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 50.303Ticari Borçlar46.402.286 55.311.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 413.764 98.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 45.988.522 55.212.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 1.287.646 1.578.405Diğer Borçlar496.662 1.444.381İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 482.365 779.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 14.297 665.279Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.049.342 2.583.986Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.500.909 278.207Kısa Vadeli Karşılıklar592.040 410.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 353.859 244.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 238.181 165.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.982.156 6.131.939ARA TOPLAM54.566.930 68.284.230TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.566.930 68.284.230UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.813.039 47.471Uzun Vadeli Karşılıklar11.495.343 9.089.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 10.846.695 8.573.721Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 648.648 516.119Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 8.065.124 3.451.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 39.167 1.007.910TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.412.673 13.597.169TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.979.603 81.881.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar395.754.421 190.995.309Ödenmiş Sermaye27 350.500.000 191.370.001Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 6.735.627 6.534.581Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.038.950 -97.058Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.014.744 -126.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -1.014.744 -126.143Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 -24.206 29.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.344.719 -548.641Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)27 11.344.719 -548.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.972.072 2.800.833Diğer Yedekler27 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 5.477.089 1.424.555Net Dönem Karı veya Zararı36 42.860.897 6.828.981TOPLAM ÖZKAYNAKLAR395.754.421 190.995.309TOPLAM KAYNAKLAR474.734.024 272.876.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler144.389 672.397 -816.786Düzeltmelerden Sonraki Tutar191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509Transferler-1.677.388 1.677.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)467.760 -65.295 -693.030 6.828.981 6.538.416 6.538.416Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)218.687 -100.303 118.384 118.384Dönem Sonu Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569Düzeltmelerden Sonraki Tutar191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 -857.014 6.828.981 188.713.740 188.713.740Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-888.601 -53.291 11.893.360 42.860.897 53.812.365 53.812.365Sermaye Arttırımı159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-3.086.056 -3.086.056 -3.086.056Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-301.019 -301.019 -301.019Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)171.239 -2.693.034 -193.859 -2.715.654 -2.715.654Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 42.860.897 6.828.981DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-941.892 402.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.110.752 584.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-53.291 -65.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler222.151 -116.940Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 222.151 -116.940Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.893.360 -693.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.893.360 -693.030DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.951.468 -290.565TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.812.365 6.538.416Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları53.812.365 6.538.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826538BIST