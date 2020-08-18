***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 147.081.714 102.734.478 74.909.579 52.469.331Satışların Maliyeti12 -115.096.898 -81.247.016 -58.992.850 -38.948.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.984.816 21.487.462 15.916.729 13.520.690BRÜT KAR (ZARAR)31.984.816 21.487.462 15.916.729 13.520.690Genel Yönetim Giderleri-9.134.741 -4.982.726 -5.837.757 -2.745.945Pazarlama Giderleri-3.360.926 -3.173.515 -1.505.219 -1.776.505Araştırma ve Geliştirme Giderleri-761.311 -732.533 -231.395 -339.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.002.163 9.482.616 4.551.260 1.540.930Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -15.854.155 -10.680.044 -4.154.314 -7.332.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.875.846 11.401.260 8.739.304 2.867.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 156.949 102.606 21.355 61.021Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-21.600 -3.048 0 -3.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar195.950 1.021.828 -131.131 651.791FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.207.145 12.522.646 8.629.528 3.576.975Finansman Gelirleri225.979 23.534 161.206 11.243Finansman Giderleri-1.927.848 -4.742.331 -1.141.285 -3.932.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.505.276 7.803.849 7.649.449 -344.052Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-926.292 -1.622.140 -1.038.972 251.649Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.532.924 -836.838 -2.140.527 383.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.606.632 -785.302 1.101.555 -132.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403DÖNEM KARI (ZARARI)16 7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,02160000 0,03230000 0,01890000 -0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.656.041 26.678.156Dönem Karı (Zararı)16 7.578.984 6.181.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.747.555 6.047.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.989.458 1.366.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.274.744 -1.758.272Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.744.893 -163.611Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.529.851 -1.594.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.331.494 1.347.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.860.116 1.374.430Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.600 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler460.778 -26.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.535.511 4.108.519Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-175.436 -12.380Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.710.947 4.120.899Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-195.950 -1.021.828İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-195.950 -1.021.828Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler926.292 1.622.140Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-113.994 -100.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 483.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.143.967 16.029.986Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.731.761 19.033.383İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 363.864 3.207.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.095.625 15.825.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-315.200 319.568İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-315.200 319.568Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -21.235.301 -1.020.798Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.032.210 500.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.193.450 -3.372.593İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 -408.890 -92.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 11.602.340 -3.279.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 906.603 559.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-306.059 -71.509İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-306.059 -71.509Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 7.314.534 1.753.466İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.443 -1.671.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-187.284 -47.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)184.841 -1.624.204Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.817.428 28.259.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -923.010 -567.495Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.915.603 -1.013.916YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI32.213.293 -24.333.164İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -20.714.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594 100.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594 100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.301.532 -2.225.634Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -740.645 -818.149Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.560.887 -1.407.485Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -624.961Verilen Nakit Avans ve Borçlar34.379.231 -879.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 11.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.025.234 -2.382.526Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37.301 1.932.367Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.726.033 0Ödenen Faiz-511.938 -4.320.551Alınan Faiz175.436 5.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.532.018 -37.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.532.018 -37.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.727.160 740.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.259.178 702.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.259.178 1.727.160Ticari Alacaklar168.740.582 132.753.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 18.934.833 19.298.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 149.805.749 113.455.017Diğer Alacaklar1.424.560 1.107.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.424.560 1.107.782Stoklar6 103.479.087 85.773.637Peşin Ödenmiş Giderler10 22.349.842 64.809.319Diğer Dönen Varlıklar11 195.207 7.923ARA TOPLAM311.448.456 286.179.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR311.448.456 286.179.535DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.034.650 28.857.733Diğer Alacaklar70.350 71.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.236.611 20.046.752Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.184.208 40.184.208Maddi Duran Varlıklar7 5.207.142 5.073.816Kullanım Hakkı Varlıkları10.869.639 3.034.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.966.808 10.113.644Peşin Ödenmiş Giderler10 75.736.634 74.688.598Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.870.178 6.483.543Diğer Duran Varlıklar11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.176.220 188.554.489TOPLAM VARLIKLAR495.624.676 474.734.024KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.306.644 255.889Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 0Ticari Borçlar57.595.736 46.402.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 4.874 413.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 57.590.862 45.988.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.194.249 1.287.646Diğer Borçlar190.603 496.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar182.365 482.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.238 14.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.363.876 2.049.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.118.230 1.500.909Kısa Vadeli Karşılıklar1.377.200 592.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.038.809 353.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar338.391 238.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.219.573 1.982.156ARA TOPLAM76.366.111 54.566.930TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.366.111 54.566.930UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.790.542 4.813.039Uzun Vadeli Karşılıklar12.936.040 11.495.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.916.224 10.846.695Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.019.816 648.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 7.840.498 8.065.124Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 39.167TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.567.080 24.412.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.933.191 78.979.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar386.691.485 395.754.421Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.698.940 -1.038.950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.668.643 -1.014.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.668.643 -1.014.744Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-30.297 -24.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.637.211 11.344.719Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-4.637.211 11.344.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.994.217 2.972.072Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.315.841 5.477.089Net Dönem Karı veya Zararı16 7.578.984 42.860.897Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR386.691.485 395.754.421TOPLAM KAYNAKLAR495.624.676 474.734.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -71.986 2.366 1.336.557 6.181.709 7.448.646 7.448.646Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)171.239 -159.953 11.286 11.286Dönem Sonu Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -198.129 31.451 787.916 2.972.072 5.812.014 6.181.709 196.173.672 196.173.672Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -653.899 -6.091 -15.981.930 7.578.984 -9.062.936 -9.062.936Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.145 -22.145Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.668.643 -30.297 -4.637.211 2.994.217 -2.693.034 48.315.841 7.578.984 386.691.485 386.691.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-659.990 -69.620 -388.230 50.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -817.373 -89.983 -478.949 75.357Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-6.091 2.366 -5.070 -9.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163.474 17.997 95.789 -15.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 163.474 17.997 95.789 -15.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.981.930 1.336.557 -8.695.459 1.138.549Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.981.930 1.336.557 -8.695.459 1.138.549DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.641.920 1.266.937 -9.083.689 1.188.871TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.062.936 7.448.646 -2.473.212 1.096.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.062.936 7.448.646 -2.473.212 1.096.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869809BIST