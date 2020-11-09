***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 254.385.295 159.400.152 107.303.581 56.665.674Satışların Maliyeti12 -194.027.768 -125.502.971 -78.930.870 -44.255.955TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.357.527 33.897.181 28.372.711 12.409.719BRÜT KAR (ZARAR)60.357.527 33.897.181 28.372.711 12.409.719Genel Yönetim Giderleri-11.889.465 -7.324.926 -2.754.724 -2.342.200Pazarlama Giderleri-4.791.008 -4.613.438 -1.430.082 -1.439.923Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.024.871 -926.143 -263.560 -193.610Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.252.284 27.956.256 3.250.121 18.473.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -33.666.742 -12.693.318 -17.812.587 -2.013.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.237.725 36.295.612 9.361.879 24.894.352Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 256.949 120.674 100.000 18.068Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-26.738 -3.048 -5.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.695 1.483.694 -198.645 461.866FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.465.241 37.896.932 9.258.096 25.374.286Finansman Gelirleri430.311 124.649 204.332 101.115Finansman Giderleri-2.686.309 -3.082.032 -758.461 1.660.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.209.243 34.939.549 8.703.967 27.135.700Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.786.941 -7.224.396 -1.860.649 -5.602.256Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.870.629 -4.157.748 -3.337.705 -3.320.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.083.688 -3.066.648 1.477.056 -2.281.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444DÖNEM KARI (ZARARI)16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,04110000 0,07910000 0,01950000 0,06140000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.536.900 -10.417.461Dönem Karı (Zararı)16 14.422.302 27.715.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.654.348 10.466.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.903.861 2.079.851Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.494.576 -1.036.862Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.964.725 -164.543Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.529.851 -1.594.661Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler722.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.609.039 1.698.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.713.821 1.626.554Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.601Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler886.617 71.893Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.066.092 2.083.878Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-308.566 -105.171Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.374.658 2.189.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmelerı İle İlgili Düzeltmeler2.695 -1.483.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.786.941 7.224.396Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.856 -100.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.386.650 -46.526.264Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.151.002 -24.205.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 2.176.676 4.055.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.327.678 -28.260.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-219.030 -197.318İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-219.030 -197.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -29.040.238 -4.199.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19.263.074 -2.752.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.384.838 -10.850.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 -413.126 43.083İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -28.971.712 -10.893.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.290.668 130.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-306.660 -76.682İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-306.660 -76.682Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 16.049.047 -1.069.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-887.671 -3.304.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-829.676 500Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-57.995 -3.304.881Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.310.000 -8.345.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.179.771 -941.341Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -4.047.129 -1.131.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI30.800.453 -146.757.488İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.714.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.831 100.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.831 100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.684.423 -2.929.958Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.415.467 -1.009.789Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.268.956 -1.920.169Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-624.961Verilen Nakit Avans ve Borçlar34.245.045 -122.599.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.815.988 157.947.275Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.419 866.150Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.512.055Ödenen Faiz-642.918 -2.348.369Alınan Faiz308.566 98.449YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.565 772.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.565 772.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.727.160 740.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.174.725 1.512.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.174.725 1.727.160Ticari Alacaklar157.939.991 132.753.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 17.122.021 19.298.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 140.817.970 113.455.017Diğer Alacaklar1.328.390 1.107.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.328.390 1.107.782Stoklar6 111.284.024 85.773.637Peşin Ödenmiş Giderler10 9.885.084 64.809.319Diğer Dönen Varlıklar11 837.599 7.923ARA TOPLAM285.449.813 286.179.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR285.449.813 286.179.535DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar43.922.232 28.857.733Diğer Alacaklar70.350 71.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.039.721 20.046.752Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.184.208 40.184.208Maddi Duran Varlıklar7 5.543.030 5.073.816Kullanım Hakkı Varlıkları10.488.572 3.034.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.435.620 10.113.644Peşin Ödenmiş Giderler10 76.104.714 74.688.598Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.615.219 6.483.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.403.666 188.554.489TOPLAM VARLIKLAR501.853.479 474.734.024KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.349.871 255.889Ticari Borçlar17.017.448 46.402.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 638 413.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.016.810 45.988.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.578.314 1.287.646Diğer Borçlar190.002 496.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar182.365 482.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.637 14.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.098.389 2.049.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.324.409 1.500.909Kısa Vadeli Karşılıklar1.378.006 592.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 952.211 353.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar425.795 238.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.976.735 1.982.156ARA TOPLAM45.913.174 54.566.930TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.913.174 54.566.930UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.451.661 4.813.039Uzun Vadeli Karşılıklar12.581.366 11.495.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.225.114 10.846.695Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.356.252 648.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 7.777.793 8.065.124Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 39.167TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.810.820 24.412.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.723.994 78.979.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar424.129.485 395.754.421Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.397.462 -1.038.950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.368.921 -1.014.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.368.921 -1.014.744Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-28.541 -24.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.655.993 11.344.719Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)25.655.993 11.344.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.752.980 2.972.072Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları47.557.078 5.477.089Net Dönem Karı veya Zararı16 14.422.302 42.860.897TOPLAM ÖZKAYNAKLAR424.129.485 395.754.421TOPLAM KAYNAKLAR501.853.479 474.734.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -317.377 -25.036 2.326.599 27.715.153 29.699.339 29.699.339Sermaye Arttırımı159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-1.496.775 1.496.775 1.496.775Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.476.988 -2.476.988 -2.476.988Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)171.239 -159.952 11.287 11.287Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -1.496.775 -2.476.988 6.735.627 -17.317.943 -443.520 4.049 1.777.958 2.972.072 5.812.015 27.715.153 373.781.648 373.781.648Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -354.177 -4.335 14.311.274 14.422.302 28.375.064 28.375.064Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)780.908 -780.908Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.368.921 -28.541 25.655.993 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 14.422.302 424.129.485 424.129.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-358.512 -342.413 301.478 -272.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -442.721 -396.722 374.652 -306.739Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-4.335 -25.036 1.756 -27.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.544 79.345 -74.930 61.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 88.544 79.345 -74.930 61.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.311.274 2.326.599 30.293.204 990.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.311.274 2.326.599 30.293.204 990.042DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.952.762 1.984.186 30.594.682 717.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.375.064 29.699.339 37.438.000 22.250.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları28.375.064 29.699.339 37.438.000 22.250.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887561BIST