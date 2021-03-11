***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 371.652.954 227.184.929Satışların Maliyeti28 -284.853.999 -177.496.894TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.798.955 49.688.035BRÜT KAR (ZARAR)86.798.955 49.688.035Genel Yönetim Giderleri29 -14.337.772 -10.390.682Pazarlama Giderleri29 -7.114.190 -7.022.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.189.491 -1.344.558Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 18.705.439 33.975.902Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -43.853.327 -12.298.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.009.614 52.607.115Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 3.993.853 2.115.677Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -34.083 -1.744.683Özkaynak Yöntemiyle Değerl97Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.346.793 42.860.897Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürü Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.791.704 -10.669.449Dönem Karı (Zararı)36 37.346.793 42.860.897Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.289.980 13.295.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28-29 3.902.211 2.860.389Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.599.951 77.368Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.946.538 884.346Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.083.870 -2.481.629Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -430.457 1.674.651Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.021.209 2.371.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.320.841 2.166.623Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 231.852Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.468.516 205.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.365.166 3.367.098Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -410.215 -285.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 2.775.381 3.653.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.175.000 -1.510.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -3.175.000 -1.510.040Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-139.604 -1.644.358İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -139.604 -1.644.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.917.558 8.215.336Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler31 -201.511 -512.095Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler69.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.008.815 -64.545.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.108.759 -10.728.888İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-37 -3.018.306 4.464.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.090.453 -15.193.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-723.037 342.233İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 15.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -723.037 326.583Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.577.969 -10.758.931Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)132.333.633 -27.079.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.195.520 -8.909.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-37 175.930 315.043İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -21.371.450 -9.224.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 742.585 -290.759Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-297.080 -947.719İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-300.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.920 -947.719Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 9.188.236 -534.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.353.274 -5.638.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-474.600 121.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-878.674 -5.760.605Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.645.588 -8.389.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -1.509.118 -895.473Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -7.344.766 -1.384.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.004.299 -144.197.500İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7.960.924İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları16 -12.932.044 -20.714.646Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri665.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-15.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri284.916 649.611Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri284.916 649.611Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.699.044 -4.820.505Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.549.011 -2.104.706Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -3.150.033 -2.715.799Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-624.961Verilen Nakit Avans ve Borçlar-57.323.127 -111.059.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.310.610 155.853.789Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.331.045Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 159.331.045Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 177Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -570.892Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.047.918 -1.163.940Ödenen Faiz-673.084 -2.021.690Alınan Faiz410.215 279.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.476.795 986.840NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.476.795 986.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.727.160 740.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.203.955 1.727.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.203.955 1.727.160Ticari Alacaklar160.915.935 132.753.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 22.317.003 19.298.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 138.598.932 113.455.017Diğer Alacaklar1.832.397 1.107.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.832.397 1.107.782Stoklar13 132.267.736 85.773.637Peşin Ödenmiş Giderler24 4.506.088 64.809.319Diğer Dönen Varlıklar26 482.523 7.923ARA TOPLAM304.208.634 286.179.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR304.208.634 286.179.535DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 25.096.195 28.857.733Diğer Alacaklar11 70.350 71.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 33.145.432 20.046.752Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 43.359.208 40.184.208Maddi Duran Varlıklar18 7.239.255 5.073.816Kullanım Hakkı Varlıkları18 10.574.268 3.034.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 12.369.552 10.113.644Peşin Ödenmiş Giderler24 59.981.323 74.688.598Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.446.553 6.483.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR200.282.136 188.554.489TOPLAM VARLIKLAR504.490.770 474.734.024KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.351.279 255.889Ticari Borçlar25.206.766 46.402.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 589.694 413.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 24.617.072 45.988.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 2.030.231 1.287.646Diğer Borçlar199.582 496.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 182.365 482.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 17.217 14.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 11.237.578 2.049.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 777.337 1.500.909Kısa Vadeli Karşılıklar1.421.850 592.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 586.035 353.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 835.815 238.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.153.716 1.982.156ARA TOPLAM43.378.339 54.566.930TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.378.339 54.566.930UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 11.576.259 4.813.039Uzun Vadeli Karşılıklar13.109.513 11.495.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 11.358.131 10.846.695Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.751.382 648.648Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 6.183.293 8.065.124Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 2.340 39.167TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.871.405 24.412.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.249.744 78.979.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar430.241.026 395.754.421Ödenmiş Sermaye27 350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-957.427 -1.038.950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-960.255 -1.014.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -960.255 -1.014.744Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 2.828 -24.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.403.008 11.344.719Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)27 8.403.008 11.344.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.752.980 2.972.072Diğer Yedekler27 -2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 47.557.078 5.477.089Net Dönem Karı veya Zararı36 37.346.793 42.860.897TOPLAM ÖZKAYNAKLAR430.241.026 395.754.421TOPLAM KAYNAKLAR504.490.770 474.734.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -2.281.569 -2.281.569 -2.281.569Düzeltmelerden Sonraki Tutar191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 -857.014 6.828.981 188.713.740 188.713.740Transferler6.828.981 -6.828.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -888.601 -53.291 11.893.360 42.860.897 53.812.365 53.812.365Sermaye Arttırımı27 159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-3.086.056 -3.086.056 -3.086.056Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-301.019 -301.019 -301.019Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)171.239 -2.693.034 -193.859 -2.715.654 -2.715.654Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 54.489 27.034 -2.941.711 37.346.793 34.486.605 34.486.605Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)780.908 -780.908Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 37.346.793 42.860.897DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar81.523 -941.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.111 -1.110.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27.034 -53.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.622 222.151Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -13.622 222.151Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.941.711 11.893.360Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.941.711 11.893.360DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.860.188 10.951.468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.486.605 53.812.365Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.486.605 53.812.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917646BIST