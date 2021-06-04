***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.06.2021 20:19
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 121.811.854 72.172.135
Satışların Maliyeti
12 -98.697.718 -56.104.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.114.136 16.068.087
BRÜT KAR (ZARAR)
23.114.136 16.068.087
Genel Yönetim Giderleri
-3.658.248 -3.296.984
Pazarlama Giderleri
-2.210.878 -1.855.707
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-542.557 -529.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.263.117 2.450.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.237.959 -11.699.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.727.611 1.136.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 135.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
354.667 327.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.082.278 1.577.617
Finansman Gelirleri
1.114.894 64.773
Finansman Giderleri
-478.535 -786.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.718.637 855.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-613.830 112.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.806.501 -392.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.192.671 505.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 5.104.807 968.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 5.104.807 968.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.104.807 968.507
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,01460000 0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.810.078 2.387.297
Dönem Karı (Zararı)
16 5.104.807 968.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.677.810 3.088.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.349.956 921.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
117.880 173.247
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 117.880 173.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.628.825 1.913.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.054.612 1.765.014
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
574.213 148.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
321.986 634.060
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-84.140 -26.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
406.126 660.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-354.667 -327.081
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-354.667 -327.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
613.830 -112.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -113.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.064.633 425.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.970.389 -259.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 3.562.202 363.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.532.591 -622.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.523 -136.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-360.523 -136.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -5.155.303 -9.461.066
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.467.445 -1.342.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.956.100 6.067.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 329.220 -413.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.285.320 6.480.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 493.284 233.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.232.647 -96.312
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.224.597
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.050 -96.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.823.482 6.593.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.295.714 -1.171.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.724.991 -1.269.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.020.705 97.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.717.984 4.482.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -130.569 -590.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -777.337 -1.504.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.391 -1.088.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.859.518 -1.223.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.174.479 -292.953
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-685.039 -930.738
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.818.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-749.812 -699.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 71.092 41.146
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-902.844 -479.010
Ödenen Faiz
-2.200 -287.301
Alınan Faiz
84.140 26.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.018.875 600.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.018.875 600.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.203.955 1.727.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.222.830 2.327.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.222.830 4.203.955
Ticari Alacaklar
174.768.444 160.915.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 18.754.801 22.317.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 156.013.643 138.598.932
Diğer Alacaklar
2.192.920 1.832.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.192.920 1.832.397
Stoklar
6 137.423.039 132.267.736
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.561.484 4.506.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
706.399
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.501.115 482.523
ARA TOPLAM
332.376.231 304.208.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
332.376.231 304.208.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
18.543.987 25.096.195
Diğer Alacaklar
70.350 70.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
33.531.251 33.145.432
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
43.359.208 43.359.208
Maddi Duran Varlıklar
7 9.972.393 7.239.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.429.942 10.574.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.672.771 12.369.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.575.245 59.981.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 9.521.052 8.446.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.676.199 200.282.136
TOPLAM VARLIKLAR
525.052.430 504.490.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.453.877 1.351.279
Ticari Borçlar
23.250.666 25.206.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 918.914 589.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.331.752 24.617.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.523.515 2.030.231
Diğer Borçlar
14.432.229 199.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.406.962 182.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.267 17.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.061.060 11.237.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.806.500 777.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.138.222 1.421.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.226.474 586.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
911.748 835.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.176.766 1.153.716
ARA TOPLAM
63.842.835 43.378.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.842.835 43.378.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.428.302 11.576.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.207.787 13.109.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.958.125 11.358.131
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.249.662 1.751.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 6.074.232 6.183.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 2.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.710.321 30.871.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.553.156 74.249.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.499.274 430.241.026
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
420.612 -957.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
386.633 -960.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
386.633 -960.255
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
33.979 2.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.178.410 8.403.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.178.410 8.403.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.754.097 3.752.980
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.902.754 47.557.078
Net Dönem Karı veya Zararı
16 5.104.807 37.346.793
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.499.274 430.241.026
TOPLAM KAYNAKLAR
525.052.430 504.490.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 11.344.719 -24.206 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -270.739 -7.286.471 -1.021 968.507 -6.589.724 -6.589.724
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.285.483 4.058.248 -25.227 2.972.072 -2.693.034 48.337.986 968.507 389.164.697 389.164.697
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 8.403.008 2.828 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026
Transferler
37.346.793 -37.346.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.346.888 -6.224.598 31.151 5.104.807 258.248 258.248
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.117 -1.117
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 386.633 2.178.410 33.979 3.754.097 -2.693.034 84.902.754 5.104.807 430.499.274 430.499.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 5.104.807 968.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.378.039 -271.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 1.683.610 -338.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
31.151 -1.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336.722 67.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -336.722 67.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.224.598 -7.286.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.224.598 -7.286.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.846.559 -7.558.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.248 -6.589.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
258.248 -6.589.724
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940287
BIST