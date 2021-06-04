***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 121.811.854 72.172.135Satışların Maliyeti12 -98.697.718 -56.104.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.114.136 16.068.087BRÜT KAR (ZARAR)23.114.136 16.068.087Genel Yönetim Giderleri-3.658.248 -3.296.984Pazarlama Giderleri-2.210.878 -1.855.707Araştırma ve Geliştirme Giderleri-542.557 -529.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.263.117 2.450.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.237.959 -11.699.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.727.611 1.136.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 135.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-21.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar354.667 327.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.082.278 1.577.617Finansman Gelirleri1.114.894 64.773Finansman Giderleri-478.535 -786.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.718.637 855.827Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-613.830 112.680Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -1.806.501 -392.397Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.192.671 505.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 5.104.807 968.507DÖNEM KARI (ZARARI)16 5.104.807 968.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.104.807 968.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,01460000 0,00280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.810.078 2.387.297Dönem Karı (Zararı)16 5.104.807 968.507Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.677.810 3.088.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.349.956 921.388Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler117.880 173.247Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 117.880 173.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.628.825 1.913.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.054.612 1.765.014Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler574.213 148.513Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler321.986 634.060Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-84.140 -26.158Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler406.126 660.218Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-354.667 -327.081İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-354.667 -327.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler613.830 -112.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -113.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.064.633 425.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.970.389 -259.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 3.562.202 363.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.532.591 -622.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-360.523 -136.226İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-360.523 -136.226Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -5.155.303 -9.461.066Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.467.445 -1.342.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.956.100 6.067.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 329.220 -413.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.285.320 6.480.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 493.284 233.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.232.647 -96.312İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.224.597İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.050 -96.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 2.823.482 6.593.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.295.714 -1.171.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.724.991 -1.269.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.020.705 97.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.717.984 4.482.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -130.569 -590.990Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -777.337 -1.504.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.041.391 -1.088.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.859.518 -1.223.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.174.479 -292.953Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-685.039 -930.738Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.818.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-749.812 -699.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 71.092 41.146Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-902.844 -479.010Ödenen Faiz-2.200 -287.301Alınan Faiz84.140 26.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.018.875 600.193NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.018.875 600.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.203.955 1.727.160DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.222.830 2.327.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.222.830 4.203.955Ticari Alacaklar174.768.444 160.915.935İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 18.754.801 22.317.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 156.013.643 138.598.932Diğer Alacaklar2.192.920 1.832.397İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.192.920 1.832.397Stoklar6 137.423.039 132.267.736Peşin Ödenmiş Giderler10 8.561.484 4.506.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar706.399Diğer Dönen Varlıklar11 1.501.115 482.523ARA TOPLAM332.376.231 304.208.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR332.376.231 304.208.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar18.543.987 25.096.195Diğer Alacaklar70.350 70.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar33.531.251 33.145.432Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller43.359.208 43.359.208Maddi Duran Varlıklar7 9.972.393 7.239.255Kullanım Hakkı Varlıkları9.429.942 10.574.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.672.771 12.369.552Peşin Ödenmiş Giderler10 55.575.245 59.981.323Ertelenmiş Vergi Varlığı15 9.521.052 8.446.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR192.676.199 200.282.136TOPLAM VARLIKLAR525.052.430 504.490.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.453.877 1.351.279Ticari Borçlar23.250.666 25.206.766İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 918.914 589.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.331.752 24.617.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.523.515 2.030.231Diğer Borçlar14.432.229 199.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.406.962 182.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.267 17.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.061.060 11.237.578Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.806.500 777.337Kısa Vadeli Karşılıklar2.138.222 1.421.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.226.474 586.035Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar911.748 835.815Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 4.176.766 1.153.716ARA TOPLAM63.842.835 43.378.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.842.835 43.378.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.428.302 11.576.259Uzun Vadeli Karşılıklar14.207.787 13.109.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.958.125 11.358.131Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.249.662 1.751.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 6.074.232 6.183.293Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 2.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.710.321 30.871.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.553.156 74.249.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar430.499.274 430.241.026Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)420.612 -957.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)386.633 -960.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)386.633 -960.255Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar33.979 2.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.178.410 8.403.008Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.178.410 8.403.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.754.097 3.752.980Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.902.754 47.557.078Net Dönem Karı veya Zararı16 5.104.807 37.346.793TOPLAM ÖZKAYNAKLAR430.499.274 430.241.026TOPLAM KAYNAKLAR525.052.430 504.490.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 11.344.719 -24.206 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -270.739 -7.286.471 -1.021 968.507 -6.589.724 -6.589.724Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.285.483 4.058.248 -25.227 2.972.072 -2.693.034 48.337.986 968.507 389.164.697 389.164.697Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 8.403.008 2.828 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Transferler37.346.793 -37.346.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.346.888 -6.224.598 31.151 5.104.807 258.248 258.248Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.117 -1.117Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 386.633 2.178.410 33.979 3.754.097 -2.693.034 84.902.754 5.104.807 430.499.274 430.499.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 5.104.807 968.507DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.378.039 -271.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 1.683.610 -338.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar31.151 -1.021Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-336.722 67.685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -336.722 67.685Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.224.598 -7.286.471Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.224.598 -7.286.471DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.846.559 -7.558.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.248 -6.589.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları258.248 -6.589.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940287BIST