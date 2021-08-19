***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 249.824.174 147.081.714 128.012.320 74.909.579Satışların Maliyeti12 -200.790.294 -115.096.898 -102.092.576 -58.992.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.033.880 31.984.816 25.919.744 15.916.729BRÜT KAR (ZARAR)49.033.880 31.984.816 25.919.744 15.916.729Genel Yönetim Giderleri-8.982.110 -9.134.741 -5.323.862 -5.837.757Pazarlama Giderleri-4.428.203 -3.360.926 -2.217.325 -1.505.219Araştırma ve Geliştirme Giderleri-735.025 -761.311 -192.468 -231.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirle -1.141.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.652.116 8.505.276 16.933.479 7.649.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.671.163 -926.292 -2.057.333 -1.038.972Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -3.694.338 -2.532.924 -1.887.837 -2.140.527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.023.175 1.606.632 -169.496 1.101.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477DÖNEM KARI (ZARARI)16 19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,05700000 0,02160000 0,04240000 0,01890000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-678.993 -16.656.041Dönem Karı (Zararı)16 19.980.953 7.578.984Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.324.267 13.747.555Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.679.820 1.989.458Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.277.297 7.274.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.732.397 3.744.893Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-455.100 3.529.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.926.196 2.331.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.306.211 1.860.116Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.600Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.619.985 460.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler775.498 1.535.511Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-196.392 -175.436Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler971.890 1.710.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.005.707 -195.950İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.005.707 -195.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.671.163 926.292Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -113.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.153.891 -35.143.967Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.685.869 -39.731.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 -424.115 363.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.261.754 -40.095.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler614.530 -315.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)614.530 -315.200Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.628.104 -21.235.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.195.369 7.032.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.145.992 11.193.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 -417.771 -408.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -3.728.221 11.602.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 651.520 906.603Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.838.223 -306.059İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.843.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.420 -306.059Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 652.630 7.314.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler744.540 -2.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-140.386 -187.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)884.926 184.841Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.151.329 -13.817.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -243.255 -923.010Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -2.587.067 -1.915.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.163.239 32.213.293Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri21.144.445Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-21.291.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.107.089 -2.301.532Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.746.837 -740.645Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.360.252 -1.560.887Verilen Nakit Avans ve Borçlar11.417.127 34.379.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.047.193 -2.025.234Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 76.668 37.301Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.805.688 -1.726.033Ödenen Temettüler-3.505.466Ödenen Faiz-9.099 -511.938Alınan Faiz196.392 175.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-562.947 13.532.018NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-562.947 13.532.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.203.955 1.727.160DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.641.008 15.259.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.641.008 4.203.955Ticari Alacaklar202.869.407 160.915.935İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 22.741.118 22.317.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 180.128.289 138.598.932Diğer Alacaklar1.217.867 1.832.397İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.217.867 1.832.397Stoklar6 136.350.940 132.267.736Peşin Ödenmiş Giderler10 9.335.117 4.506.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar57.173Diğer Dönen Varlıklar11 565.736 482.523ARA TOPLAM354.037.248 304.208.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR354.037.248 304.208.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.487.903 25.096.195Diğer Alacaklar70.350 70.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar34.174.935 33.145.432Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller43.359.208 43.359.208Maddi Duran Varlıklar7 10.940.946 7.239.255Kullanım Hakkı Varlıkları9.086.958 10.574.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.964.909 12.369.552Peşin Ödenmiş Giderler10 45.930.536 59.981.323Ertelenmiş Vergi Varlığı15 10.123.338 8.446.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR176.139.083 200.282.136TOPLAM VARLIKLAR530.176.331 504.490.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.469.134 1.351.279Ticari Borçlar21.060.774 25.206.766İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 171.923 589.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 20.888.851 24.617.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.681.751 2.030.231Diğer Borçlar23.037.805 199.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23.026.008 182.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.797 17.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.890.208 11.237.578Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.884.606 777.337Kısa Vadeli Karşılıklar2.319.276 1.421.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.166.371 586.035Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.152.905 835.815Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.040.986 1.153.716ARA TOPLAM66.384.540 43.378.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.384.540 43.378.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.074.643 11.576.259Uzun Vadeli Karşılıklar15.160.549 13.109.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 12.106.272 11.358.131Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.054.277 1.751.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 6.705.433 6.183.293Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 2.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.940.625 30.871.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.325.165 74.249.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar431.851.166 430.241.026Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-346.048 -957.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-372.672 -960.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-372.672 -960.255Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar26.624 2.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.114.060 8.403.008Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.114.060 8.403.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.063.214 3.752.980Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları68.900.393 47.557.078Net Dönem Karı veya Zararı16 19.980.953 37.346.793TOPLAM ÖZKAYNAKLAR431.851.166 430.241.026TOPLAM KAYNAKLAR530.176.331 504.490.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -653.899 -6.091 -15.981.930 7.578.984 -9.062.936 -9.062.936Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.145 -22.145Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.668.643 -30.297 -4.637.211 2.994.217 -2.693.034 48.315.841 7.578.984 386.691.485 386.691.485Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Transferler37.346.793 -37.346.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 587.583 23.796 -5.288.948 19.980.953 15.303.384 15.303.384Kar Payları-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.310.234 -2.310.234Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -372.672 26.624 3.114.060 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 19.980.953 431.851.166 431.851.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar611.379 -659.990 -766.660 -388.230Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 734.479 -817.373 -949.131 -478.949Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.796 -6.091 -7.355 -5.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-146.896 163.474 189.826 95.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -146.896 163.474 189.826 95.789Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.288.948 -15.981.930 935.650 -8.695.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.288.948 -15.981.930 935.650 -8.695.459DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.677.569 -16.641.920 168.990 -9.083.689TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.303.384 -9.062.936 15.045.136 -2.473.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.303.384 -9.062.936 15.045.136 -2.473.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959492BIST