***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 20:14
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 249.824.174 147.081.714 128.012.320 74.909.579
Satışların Maliyeti
12 -200.790.294 -115.096.898 -102.092.576 -58.992.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.033.880 31.984.816 25.919.744 15.916.729
BRÜT KAR (ZARAR)
49.033.880 31.984.816 25.919.744 15.916.729
Genel Yönetim Giderleri
-8.982.110 -9.134.741 -5.323.862 -5.837.757
Pazarlama Giderleri
-4.428.203 -3.360.926 -2.217.325 -1.505.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-735.025 -761.311 -192.468 -231.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirle -1.141.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.652.116 8.505.276 16.933.479 7.649.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.671.163 -926.292 -2.057.333 -1.038.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.694.338 -2.532.924 -1.887.837 -2.140.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.023.175 1.606.632 -169.496 1.101.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,05700000 0,02160000 0,04240000 0,01890000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-678.993 -16.656.041
Dönem Karı (Zararı)
16 19.980.953 7.578.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.324.267 13.747.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.679.820 1.989.458
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.277.297 7.274.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.732.397 3.744.893
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-455.100 3.529.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.926.196 2.331.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.306.211 1.860.116
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.600
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.619.985 460.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
775.498 1.535.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-196.392 -175.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
971.890 1.710.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.707 -195.950
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.707 -195.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.671.163 926.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -113.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.153.891 -35.143.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.685.869 -39.731.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -424.115 363.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.261.754 -40.095.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
614.530 -315.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
614.530 -315.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.628.104 -21.235.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.195.369 7.032.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.145.992 11.193.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 -417.771 -408.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.728.221 11.602.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 651.520 906.603
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.838.223 -306.059
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.843.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.420 -306.059
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 652.630 7.314.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
744.540 -2.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-140.386 -187.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
884.926 184.841
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.151.329 -13.817.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -243.255 -923.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.587.067 -1.915.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.163.239 32.213.293
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21.144.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.291.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.107.089 -2.301.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.746.837 -740.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.360.252 -1.560.887
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11.417.127 34.379.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.047.193 -2.025.234
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 76.668 37.301
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.805.688 -1.726.033
Ödenen Temettüler
-3.505.466
Ödenen Faiz
-9.099 -511.938
Alınan Faiz
196.392 175.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-562.947 13.532.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-562.947 13.532.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.203.955 1.727.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.641.008 15.259.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.641.008 4.203.955
Ticari Alacaklar
202.869.407 160.915.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 22.741.118 22.317.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 180.128.289 138.598.932
Diğer Alacaklar
1.217.867 1.832.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.217.867 1.832.397
Stoklar
6 136.350.940 132.267.736
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.335.117 4.506.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
57.173
Diğer Dönen Varlıklar
11 565.736 482.523
ARA TOPLAM
354.037.248 304.208.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.037.248 304.208.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.487.903 25.096.195
Diğer Alacaklar
70.350 70.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
34.174.935 33.145.432
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
43.359.208 43.359.208
Maddi Duran Varlıklar
7 10.940.946 7.239.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.086.958 10.574.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.964.909 12.369.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.930.536 59.981.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 10.123.338 8.446.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.139.083 200.282.136
TOPLAM VARLIKLAR
530.176.331 504.490.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.469.134 1.351.279
Ticari Borçlar
21.060.774 25.206.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 171.923 589.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.888.851 24.617.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.681.751 2.030.231
Diğer Borçlar
23.037.805 199.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.026.008 182.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.797 17.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.890.208 11.237.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.884.606 777.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.319.276 1.421.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.166.371 586.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.152.905 835.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.040.986 1.153.716
ARA TOPLAM
66.384.540 43.378.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.384.540 43.378.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.074.643 11.576.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.160.549 13.109.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.106.272 11.358.131
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.054.277 1.751.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 6.705.433 6.183.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 2.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.940.625 30.871.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.325.165 74.249.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
431.851.166 430.241.026
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.048 -957.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-372.672 -960.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-372.672 -960.255
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
26.624 2.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.114.060 8.403.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.114.060 8.403.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.063.214 3.752.980
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.900.393 47.557.078
Net Dönem Karı veya Zararı
16 19.980.953 37.346.793
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
431.851.166 430.241.026
TOPLAM KAYNAKLAR
530.176.331 504.490.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -653.899 -6.091 -15.981.930 7.578.984 -9.062.936 -9.062.936
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.145 -22.145
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.668.643 -30.297 -4.637.211 2.994.217 -2.693.034 48.315.841 7.578.984 386.691.485 386.691.485
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026
Transferler
37.346.793 -37.346.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 587.583 23.796 -5.288.948 19.980.953 15.303.384 15.303.384
Kar Payları
-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.310.234 -2.310.234
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -372.672 26.624 3.114.060 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 19.980.953 431.851.166 431.851.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 19.980.953 7.578.984 14.876.146 6.610.477
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
611.379 -659.990 -766.660 -388.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 734.479 -817.373 -949.131 -478.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.796 -6.091 -7.355 -5.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.896 163.474 189.826 95.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -146.896 163.474 189.826 95.789
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.288.948 -15.981.930 935.650 -8.695.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.288.948 -15.981.930 935.650 -8.695.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.677.569 -16.641.920 168.990 -9.083.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.303.384 -9.062.936 15.045.136 -2.473.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.303.384 -9.062.936 15.045.136 -2.473.212
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959492
BIST