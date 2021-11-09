***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 366.806.787 254.385.295 116.982.613 107.303.581Satışların Maliyeti12 -303.934.569 -194.027.768 -103.144.275 -78.930.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.872.218 60.357.527 13.838.338 28.372.711BRÜT KAR (ZARAR)62.872.218 60.357.527 13.838.338 28.372.711Genel Yönetim Giderleri-14.748.404 -11.889.465 -5.766.294 -2.754.724Pazarlama Giderleri-6.613.679 -4.791.008 -2.185.476 -1.430.082Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.103.876 -1.024.871 -368.851 -263.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.936.162 10.252.284 4.056.218 3.250.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -22.373.687 -33.666.742 -4.156.926 -17.812.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.968.734 19.237.725 5.417.009 9.361.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 23.560 256.949 23.554 100.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.567.894 -26.738 -2.567.894 -5.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.295.543 -2.695 1.289.836 -198.645FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.719.943 19.465.241 4.162.505 9.258.096Finansman Gelirleri3.286.218 430.311 1.028.257 204.332Finansman Giderleri-1.777.909 -2.686.309 -614.626 -758.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.228.252 17.209.243 4.576.136 8.703.967Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.248.610 -2.786.941 -1.577.447 -1.860.649Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.522.077 -5.870.629 -1.827.739 -3.337.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.273.467 3.083.688 250.292 1.477.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318DÖNEM KARI (ZARARI)16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,06560000 0,04110000 0,00860000 0,01950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.436.757 -25.536.900Dönem Karı (Zararı)16 22.979.642 14.422.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.053.646 17.654.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.940.000 2.903.861Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.368.966 7.494.576Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.256.173 3.964.725Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.567.893Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-455.100 3.529.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.624.466 2.609.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.435.243 1.713.821Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.601Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.189.223 886.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.190.701 2.066.092Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-340.329 -308.566Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.531.030 2.374.658Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.295.543 2.695İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.295.543 2.695Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.248.610 2.786.941Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -23.554 -208.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.008.529 -52.386.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.068.690 -29.151.002İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 -924.861 2.176.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.143.829 -31.327.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-263.811 -219.030İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-263.811 -219.030Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -13.621.776 -29.040.238Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.980.332 19.263.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler451.096 -29.384.838İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 726.882 -413.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -275.786 -28.971.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 389.113 1.290.668Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.529.065 -306.660İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.533.249İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.184 -306.660Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.967.543 16.049.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler628.599 -887.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-764.877 -829.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.393.476 -57.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.975.241 -20.310.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.095.981 -1.179.771Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -4.365.535 -4.047.129YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.813.514 30.800.453Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri21.144.445Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-21.291.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.407 239.831Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.407 239.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.822.221 -3.684.423Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.797.457 -1.415.467Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.024.764 -2.268.956Verilen Nakit Avans ve Borçlar32.718.127 34.245.045FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.681.958 -2.815.988Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 137.382 30.419Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.639.891 -2.512.055Ödenen Temettüler-3.505.466Ödenen Faiz-14.312 -642.918Alınan Faiz340.329 308.566YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.694.799 2.447.565NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.694.799 2.447.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.203.955 1.727.160DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.898.754 4.174.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.898.754 4.203.955Ticari Alacaklar220.728.452 160.915.935İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 23.241.864 22.317.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 197.486.588 138.598.932Diğer Alacaklar2.096.208 1.832.397İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.096.208 1.832.397Stoklar6 146.344.612 132.267.736Peşin Ödenmiş Giderler10 4.879.925 4.506.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar110.924Diğer Dönen Varlıklar11 1.136.476 482.523ARA TOPLAM386.195.351 304.208.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR386.195.351 304.208.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.507.819 25.096.195Diğer Alacaklar70.350 70.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32.865.518 33.145.432Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller43.359.208 43.359.208Maddi Duran Varlıklar7 10.348.769 7.239.255Kullanım Hakkı Varlıkları9.069.653 10.574.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.244.594 12.369.552Peşin Ödenmiş Giderler10 24.909.027 59.981.323Ertelenmiş Vergi Varlığı15 11.159.411 8.446.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR152.534.349 200.282.136TOPLAM VARLIKLAR538.729.700 504.490.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.702.190 1.351.279Ticari Borçlar25.657.862 25.206.766İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 1.316.576 589.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 24.341.286 24.617.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.419.344 2.030.231Diğer Borçlar21.728.647 199.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.715.614 182.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.033 17.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.205.121 11.237.578Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.933.879 777.337Kısa Vadeli Karşılıklar2.689.089 1.421.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.326.400 586.035Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.362.689 835.815Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.549.535 1.153.716ARA TOPLAM73.885.667 43.378.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.885.667 43.378.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 9.878.127 11.576.259Uzun Vadeli Karşılıklar15.958.754 13.109.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 12.545.023 11.358.131Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.413.731 1.751.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 7.127.715 6.183.293Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 2.340TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.964.596 30.871.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.850.263 74.249.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar431.879.437 430.241.026Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.435.387 -957.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.430.651 -960.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.430.651 -960.255Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-4.736 2.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.232.981 8.403.008Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.232.981 8.403.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.063.214 3.752.980Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları68.900.393 47.557.078Net Dönem Karı veya Zararı16 22.979.642 37.346.793TOPLAM ÖZKAYNAKLAR431.879.437 430.241.026TOPLAM KAYNAKLAR538.729.700 504.490.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.080.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 11.344.719 -24.206 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421Transferler42.860.897 -42.860.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -354.177 14.311.274 -4.335 14.422.302 28.375.064 28.375.064Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)780.908 -780.908Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.368.921 25.655.993 -28.541 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 14.422.302 424.129.485 424.129.485Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 8.403.008 2.828 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Transferler37.346.793 -37.346.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -470.396 -7.170.027 -7.564 22.979.642 15.331.655 15.331.655Kar Payları-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.310.234 -2.310.234Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.080.056 6.735.627 -17.317.943 -1.430.651 1.232.981 -4.736 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 22.979.642 431.879.437 431.879.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-477.960 -358.512 -1.089.339 301.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -587.995 -442.721 -1.322.474 374.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-7.564 -4.335 -31.360 1.756Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler117.599 88.544 264.495 -74.930Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 117.599 88.544 264.495 -74.930Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.170.027 14.311.274 -1.881.079 30.293.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.170.027 14.311.274 -1.881.079 30.293.204DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.647.987 13.952.762 -2.970.418 30.594.682TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.331.655 28.375.064 28.271 37.438.000Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.331.655 28.375.064 28.271 37.438.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976684BIST