***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 222.671.842 121.811.854Satışların Maliyeti12 -193.037.169 -98.697.718TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.634.673 23.114.136BRÜT KAR (ZARAR)29.634.673 23.114.136Genel Yönetim Giderleri-5.508.175 -3.658.248Pazarlama Giderleri-4.859.280 -2.210.878Araştırma ve Geliştirme Giderleri-949.298 -542.557Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 9.792.578 2.263.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.292.918 -14.237.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.817.580 4.727.611Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 188.193 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.277.413 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar986.067 354.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.714.427 5.082.278Finansman Gelirleri836.892 1.114.894Finansman Giderleri-1.101.986 -478.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.449.333 5.718.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.400.436 -613.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.304.892 -1.806.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 904.456 1.192.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 14.048.897 5.104.807DÖNEM KARI (ZARARI)16 14.048.897 5.104.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.048.897 5.104.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 16 0,04010000 0,01460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.753.075 4.810.078Dönem Karı (Zararı)16 14.048.897 5.104.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.412.951 5.677.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.606.329 1.349.956Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.294.386 117.880Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -983.027 117.880Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.277.413 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.433.639 3.628.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.386.897 3.054.612Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.046.742 574.213Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler664.228 321.986Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-133.739 -84.140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler797.967 406.126Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-986.067 -354.667İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-986.067 -354.667Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.400.436 613.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.603.306 -5.064.633Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.300.631 -13.970.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 -4.442.890 3.562.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.857.741 -17.532.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.161.168 -360.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.161.168 -360.523Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 2.618.576 -5.155.303Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.495.525 -2.467.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.255.390 -1.956.100İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 748.487 329.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -5.003.877 -2.285.320Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)655.439 493.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.331.399 14.232.647İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.276.192 14.224.597İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)55.207 8.050Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.877.234 2.823.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.760 1.295.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-775.671 -1.724.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)902.431 3.020.705Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.858.542 5.717.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -783.178 -130.569Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -322.289 -777.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.226.808 -1.041.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.226.808 -3.859.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -618.060 -3.174.479Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.608.748 -685.039Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 2.818.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.240.615 -749.812Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 -26.334 71.092Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.336.944 -902.844Ödenen Faiz-11.076 -2.200Alınan Faiz133.739 84.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.285.652 3.018.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.285.652 3.018.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.865.416 4.203.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.151.068 7.222.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.151.068 2.865.416Ticari Alacaklar175.923.087 124.394.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 43.161.798 34.671.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 132.761.289 89.723.414Diğer Alacaklar3.621.974 2.492.674İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.621.974 2.492.674Stoklar6 150.045.871 152.664.447Peşin Ödenmiş Giderler10 9.296.922 9.880.803Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.341 82.661Diğer Dönen Varlıklar11 2.699.686 1.846.695ARA TOPLAM348.743.949 294.227.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR348.743.949 294.227.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.610.238 6.105.259Ticari Alacaklar95.932.075 106.176.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 9.484.668 13.532.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 86.447.407 92.644.514Diğer Alacaklar108.986 77.118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar28.225.680 30.545.599Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller90.944.208 90.944.208Maddi Duran Varlıklar7 10.047.754 10.036.852Kullanım Hakkı Varlıkları13.274.477 8.718.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.995.030 14.827.567Peşin Ödenmiş Giderler10 30.331.680 28.252.274Ertelenmiş Vergi Varlığı15 12.475.520 11.978.805Diğer Duran Varlıklar11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR302.945.648 307.663.052TOPLAM VARLIKLAR651.689.597 601.890.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.484.137 1.705.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar37.825.629 42.081.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 3.871.400 3.122.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 33.954.229 38.958.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 4.193.489 3.538.050Diğer Borçlar23.515.078 2.183.679İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23.436.790 2.160.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.288 23.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.213.355 8.336.121Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 5.304.892 322.289Kısa Vadeli Karşılıklar4.279.202 3.216.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.998.388 1.158.998Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.280.814 2.057.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.737.268 2.834.835ARA TOPLAM91.553.050 64.218.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.553.050 64.218.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 13.217.194 9.458.346Uzun Vadeli Karşılıklar23.845.005 21.531.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 18.575.222 17.085.098Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar5.269.783 4.446.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 11.432.168 11.209.819Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.494.367 42.199.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.047.417 106.417.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar511.642.180 495.472.763Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.983.895 -4.574.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.905.164 -4.524.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.905.164 -4.524.527Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-78.731 -50.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-569.722 -99.452Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-569.722 -99.452Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.063.214 6.063.214Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.945.092 68.900.393Net Dönem Karı veya Zararı16 14.048.897 91.044.699TOPLAM ÖZKAYNAKLAR511.642.180 495.472.763TOPLAM KAYNAKLAR651.689.597 601.890.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Transferler37.346.793 -37.346.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.346.888 31.151 -6.224.598 5.104.807 258.248 258.248Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.117 -1.117Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 386.633 33.979 2.178.410 3.754.097 -2.693.034 84.902.754 5.104.807 430.499.274 430.499.274Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.524.527 -50.158 -99.452 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 91.044.699 495.472.763 495.472.763Transferler91.044.699 -91.044.699Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 2.619.363 -28.573 -470.270 14.048.897 16.169.417 16.169.417Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.905.164 -78.731 -569.722 6.063.214 -2.693.034 159.945.092 14.048.897 511.642.180 511.642.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 14.048.897 5.104.807DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.590.790 1.378.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 3.274.205 1.683.610Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-28.573 31.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-654.842 -336.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -654.842 -336.722Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-470.270 -6.224.598Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-470.270 -6.224.598DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.120.520 -4.846.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.169.417 258.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.169.417 258.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028848BIST