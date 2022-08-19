***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:27
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 479.981.310 249.824.174 257.309.468 128.012.320
Satışların Maliyeti
12 -415.612.449 -200.790.294 -222.575.280 -102.092.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.368.861 49.033.880 34.734.188 25.919.744
BRÜT KAR (ZARAR)
64.368.861 49.033.880 34.734.188 25.919.744
Genel Yönetim Giderleri
-11.795.153 -8.982.110 -6.286.978 -5.323.862
Pazarlama Giderleri
-9.461.090 -4.428.203 -4.601.810 -2.217.325
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.339.082 -735.025 -389.784 -192.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 24.832.794 3.879.944 15.040.216 1.616.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.906.788 -18.216.761 -6.613.870 -3.978.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.699.542 20.551.725 31.881.962 15.824.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 193.847 6 5.654 6
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.552.894 0 -3.275.481 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.391.939 1.005.707 1.405.872 651.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.732.434 21.557.438 30.018.007 16.475.160
Finansman Gelirleri
2.614.325 2.257.961 1.777.433 1.143.067
Finansman Giderleri
-2.477.143 -1.163.283 -1.375.157 -684.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.869.616 22.652.116 30.420.283 16.933.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.750.554 -2.671.163 -4.350.118 -2.057.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.025.531 -3.694.338 -4.720.639 -1.887.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.274.977 1.023.175 370.521 -169.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,11450000 0,05700000 0,07440000 0,04240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
511.652 -678.993
Dönem Karı (Zararı)
16 40.119.062 19.980.953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.738.822 11.324.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.384.418 2.679.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.997.459 2.277.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.648.903 2.732.397
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.552.894 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-906.532 -455.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.723.875 3.926.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.974.977 2.306.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-346.119 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.017 1.619.985
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.279.957 775.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-297.550 -196.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.577.507 971.890
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.391.939 -1.005.707
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.391.939 -1.005.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.750.554 2.671.163
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.502 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.766.490 -29.153.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.359.430 -44.685.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -34.107.479 -424.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.251.951 -44.261.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.174.131 614.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.174.131 614.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 9.424.213 -3.628.104
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.896.012 -2.195.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.966.501 -4.145.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 2.008.362 -417.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.958.139 -3.728.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
447.237 651.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.860.320 22.838.223
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.846.533 22.843.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.787 -5.420
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 6.256.284 652.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.708.528 744.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
303.962 -140.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.404.566 884.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.091.394 2.151.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -988.235 -243.255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -5.591.507 -2.587.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.194.471 5.163.239
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 21.144.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -21.291.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.851.029 -6.107.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.005.987 -4.746.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.845.042 -1.360.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
21.035.500 11.417.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.278.539 -5.047.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 121.065 76.668
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.674.337 -1.805.688
Ödenen Temettüler
0 -3.505.466
Ödenen Faiz
-22.817 -9.099
Alınan Faiz
297.550 196.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.427.584 -562.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.427.584 -562.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.865.416 4.203.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.293.000 3.641.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.293.000 2.865.416
Ticari Alacaklar
255.758.521 124.394.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 80.463.932 34.671.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 175.294.589 89.723.414
Diğer Alacaklar
5.635.237 2.492.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.635.237 2.492.674
Stoklar
6 144.146.766 152.664.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.082.279 9.880.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.926 82.661
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.618.468 1.846.695
ARA TOPLAM
435.541.197 294.227.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.541.197 294.227.467
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.197.721 6.105.259
Ticari Alacaklar
68.821.316 106.176.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 1.847.123 13.532.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.974.193 92.644.514
Diğer Alacaklar
108.686 77.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
26.292.415 30.545.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
90.944.208 90.944.208
Maddi Duran Varlıklar
7 17.701.764 10.036.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.723.061 8.718.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.734.069 14.827.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.911.310 28.252.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 12.563.385 11.978.805
Diğer Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.997.935 307.663.052
TOPLAM VARLIKLAR
693.539.132 601.890.519
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.715.899 1.705.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
50.047.520 42.081.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 5.131.275 3.122.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.916.245 38.958.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.985.287 3.538.050
Diğer Borçlar
22.043.999 2.183.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.007.131 2.160.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.868 23.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.592.405 8.336.121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.756.313 322.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.572.542 3.216.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.434.504 1.158.998
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.138.038 2.057.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 5.239.402 2.834.835
ARA TOPLAM
107.953.367 64.218.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.953.367 64.218.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.563.237 9.458.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.351.897 21.531.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 21.237.182 17.085.098
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.114.715 4.446.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 10.585.876 11.209.819
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.501.010 42.199.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.454.377 106.417.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
535.084.755 495.472.763
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.219.594 -4.574.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.077.206 -4.524.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.077.206 -4.524.527
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-142.388 -50.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-961.613 -99.452
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-961.613 -99.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.118.159 6.063.214
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.890.147 68.900.393
Net Dönem Karı veya Zararı
16 40.119.062 91.044.699
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
535.084.755 495.472.763
TOPLAM KAYNAKLAR
693.539.132 601.890.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026
Transferler
37.346.793 -37.346.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 587.583 23.796 -5.288.948 19.980.953 15.303.384 15.303.384
Kar Payları
-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.310.234 -2.310.234
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -372.672 26.624 3.114.060 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 19.980.953 431.851.166 431.851.166
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.524.527 -50.158 -99.452 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 91.044.699 495.472.763 495.472.763
Transferler
91.044.699 -91.044.699
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 447.321 -92.230 -862.161 40.119.062 39.611.992 39.611.992
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.945 -54.945
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.077.206 -142.388 -961.613 6.118.159 -2.693.034 159.890.147 40.119.062 535.084.755 535.084.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
355.091 611.379 -2.235.699 -766.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 559.152 734.479 -2.715.053 -949.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-92.230 23.796 -63.657 -7.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-111.831 -146.896 543.011 189.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -111.831 -146.896 543.011 189.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-862.161 -5.288.948 -391.891 935.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-862.161 -5.288.948 -391.891 935.650
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-507.070 -4.677.569 -2.627.590 168.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.611.992 15.303.384 23.442.575 15.045.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.611.992 15.303.384 23.442.575 15.045.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057314
BIST