***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 479.981.310 249.824.174 257.309.468 128.012.320Satışların Maliyeti12 -415.612.449 -200.790.294 -222.575.280 -102.092.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.368.861 49.033.880 34.734.188 25.919.744BRÜT KAR (ZARAR)64.368.861 49.033.880 34.734.188 25.919.744Genel Yönetim Giderleri-11.795.153 -8.982.110 -6.286.978 -5.323.862Pazarlama Giderleri-9.461.090 -4.428.203 -4.601.810 -2.217.325Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.339.082 -735.025 -389.784 -192.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 24.832.794 3.879.944 15.040.216 1.616.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.906.788 -18.216.761 -6.613.870 -3.978.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.699.542 20.551.725 31.881.962 15.824.114Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 193.847 6 5.654 6Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-6.552.894 0 -3.275.481 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.391.939 1.005.707 1.405.872 651.040FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.732.434 21.557.438 30.018.007 16.475.160Finansman Gelirleri2.614.325 2.257.961 1.777.433 1.143.067Finansman Giderleri-2.477.143 -1.163.283 -1.375.157 -684.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.869.616 22.652.116 30.420.283 16.933.479Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.750.554 -2.671.163 -4.350.118 -2.057.333Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -10.025.531 -3.694.338 -4.720.639 -1.887.837Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.274.977 1.023.175 370.521 -169.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146DÖNEM KARI (ZARARI)16 40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,11450000 0,05700000 0,07440000 0,04240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI511.652 -678.993Dönem Karı (Zararı)16 40.119.062 19.980.953Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.738.822 11.324.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.384.418 2.679.820Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.997.459 2.277.297Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.648.903 2.732.397Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.552.894 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-906.532 -455.100Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.723.875 3.926.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.974.977 2.306.211Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-346.119 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.095.017 1.619.985Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.279.957 775.498Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-297.550 -196.392Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.577.507 971.890Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.391.939 -1.005.707İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.391.939 -1.005.707Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.750.554 2.671.163Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.502 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.766.490 -29.153.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.359.430 -44.685.869İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-17 -34.107.479 -424.115İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.251.951 -44.261.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.174.131 614.530İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.174.131 614.530Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 9.424.213 -3.628.104Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.896.012 -2.195.369Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.966.501 -4.145.992İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-17 2.008.362 -417.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 5.958.139 -3.728.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)447.237 651.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.860.320 22.838.223İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.846.533 22.843.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.787 -5.420Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 6.256.284 652.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.708.528 744.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)303.962 -140.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.404.566 884.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.091.394 2.151.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -988.235 -243.255Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -5.591.507 -2.587.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.194.471 5.163.239Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 21.144.445Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -21.291.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.851.029 -6.107.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -9.005.987 -4.746.837Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.845.042 -1.360.252Verilen Nakit Avans ve Borçlar21.035.500 11.417.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.278.539 -5.047.193Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 121.065 76.668Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.674.337 -1.805.688Ödenen Temettüler0 -3.505.466Ödenen Faiz-22.817 -9.099Alınan Faiz297.550 196.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.427.584 -562.947NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.427.584 -562.947DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.865.416 4.203.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.293.000 3.641.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.293.000 2.865.416Ticari Alacaklar255.758.521 124.394.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 80.463.932 34.671.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 175.294.589 89.723.414Diğer Alacaklar5.635.237 2.492.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.635.237 2.492.674Stoklar6 144.146.766 152.664.447Peşin Ödenmiş Giderler10 19.082.279 9.880.803Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.926 82.661Diğer Dönen Varlıklar11 1.618.468 1.846.695ARA TOPLAM435.541.197 294.227.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.541.197 294.227.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.197.721 6.105.259Ticari Alacaklar68.821.316 106.176.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 1.847.123 13.532.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.974.193 92.644.514Diğer Alacaklar108.686 77.118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar26.292.415 30.545.599Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller90.944.208 90.944.208Maddi Duran Varlıklar7 17.701.764 10.036.852Kullanım Hakkı Varlıkları12.723.061 8.718.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.734.069 14.827.567Peşin Ödenmiş Giderler10 5.911.310 28.252.274Ertelenmiş Vergi Varlığı15 12.563.385 11.978.805Diğer Duran Varlıklar11 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.997.935 307.663.052TOPLAM VARLIKLAR693.539.132 601.890.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.715.899 1.705.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar50.047.520 42.081.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-17 5.131.275 3.122.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 44.916.245 38.958.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.985.287 3.538.050Diğer Borçlar22.043.999 2.183.679İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.007.131 2.160.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.868 23.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.592.405 8.336.121Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 4.756.313 322.289Kısa Vadeli Karşılıklar4.572.542 3.216.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.434.504 1.158.998Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.138.038 2.057.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 5.239.402 2.834.835ARA TOPLAM107.953.367 64.218.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.953.367 64.218.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 12.563.237 9.458.346Uzun Vadeli Karşılıklar27.351.897 21.531.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 21.237.182 17.085.098Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.114.715 4.446.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 10.585.876 11.209.819Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.501.010 42.199.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.454.377 106.417.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.084.755 495.472.763Ödenmiş Sermaye350.500.000 350.500.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-3.086.056 -3.086.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.735.627 6.735.627Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-17.317.943 -17.317.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.219.594 -4.574.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.077.206 -4.524.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.077.206 -4.524.527Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-142.388 -50.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-961.613 -99.452Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-961.613 -99.452Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.118.159 6.063.214Diğer Yedekler-2.693.034 -2.693.034Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.890.147 68.900.393Net Dönem Karı veya Zararı16 40.119.062 91.044.699Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR535.084.755 495.472.763TOPLAM KAYNAKLAR693.539.132 601.890.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026Transferler37.346.793 -37.346.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 587.583 23.796 -5.288.948 19.980.953 15.303.384 15.303.384Kar Payları-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.310.234 -2.310.234Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -372.672 26.624 3.114.060 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 19.980.953 431.851.166 431.851.166Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.524.527 -50.158 -99.452 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 91.044.699 495.472.763 495.472.763Transferler91.044.699 -91.044.699Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 447.321 -92.230 -862.161 40.119.062 39.611.992 39.611.992Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)54.945 -54.945Dönem Sonu Bakiyeler350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.077.206 -142.388 -961.613 6.118.159 -2.693.034 159.890.147 40.119.062 535.084.755 535.084.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16 40.119.062 19.980.953 26.070.165 14.876.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar355.091 611.379 -2.235.699 -766.660Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 559.152 734.479 -2.715.053 -949.131Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-92.230 23.796 -63.657 -7.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-111.831 -146.896 543.011 189.826Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -111.831 -146.896 543.011 189.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-862.161 -5.288.948 -391.891 935.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-862.161 -5.288.948 -391.891 935.650DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-507.070 -4.677.569 -2.627.590 168.990TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.611.992 15.303.384 23.442.575 15.045.136Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39.611.992 15.303.384 23.442.575 15.045.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057314BIST