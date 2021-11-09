***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya zarar tablosuDeğişikliğin NedeniKar veya zarar tablosunda satır kaymasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar09.11.2021 tarih ve saat 18:27:18 de yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun,KAP'a girişi yapılan kar veya zarar tablosunda ana ortaklık payları satırının sehven kontrol gücü olmayan paylar satırana yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip yeniden yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976673BIST