IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.226.591
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.948.200
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|35.648.998
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|57.227.746
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7383
|8,7821
|% 1,13
|Frank
|7,1763
|7,2195
|% 0,95
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
Seans Raporu
- 17:57KRONT Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 520 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, ADESE, GARAN
- 17:56XU100 Endeks 101, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 11, 758.00 milyon TL de
- 17:55SOKM Yüzde -4.76 oranında düşüşle 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 511, 189 adet işlem