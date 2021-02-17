***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'neMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 ila 31.12.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910452BIST