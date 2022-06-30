***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bu günkü (30.06.2022) toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda özetleİlişkili taraf İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olduğu, İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışların, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu,2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.Alınan kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040405BIST