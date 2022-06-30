***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.06.2022 17:05
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu günkü (30.06.2022) toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda özetle
İlişkili taraf İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olduğu, İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışların, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu,
2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
Alınan kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040405
BIST
17:122.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,46
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1216,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0514
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1217,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0460
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:12974,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,45
|Açılış
|: 974,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BMSCH
|10,89
|120.156.842
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.124.853
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.039.278
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|100.740.477
|% 9,85
|
|GESAN
|42,52
|263.171.484
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.865
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.757.199
|% -9,98
|
|BERA
|14,66
|574.177.406
|% -7,86
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|19.846.436
|% -7,14
|
|THYAO
|46,64
|4.485.017.311
|% 1,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|EREGL
|27,16
|1.536.501.771
|% 2,34
|
|ASELS
|23,04
|1.176.263.822
|% 1,59
|
|KRDMD
|11,41
|1.171.529.023
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,67
|987.503.766
|% 5,53
|
|YKBNK
|4,35
|725.236.359
|% 1,40
|
|TSKB
|2,02
|327.265.824
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|447.149.512
|% 0,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6815
|16,6896
|% 0,31
|
|Euro
|17,4068
|17,4337
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,2729
|20,3746
|% 0,78
|
|Frank
|17,4006
|17,5054
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4340
|4,4563
|% 0,25
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,79
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.490
|6.582
|-59,00
|
|Yarım
|3.177
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,47
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,27
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 06 artarak (% 0.62 ) 2, 620
-
17:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TSKB
-
17:27VKFYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 565, 725 adet işlem
-
17:25EKGYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 257, 731 adet işlem
-
17:24PEGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 612, 761 adet işlem