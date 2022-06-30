Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.06.2022 17:05
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bu günkü (30.06.2022) toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda özetle
İlişkili taraf İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olduğu, İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışların, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu,
2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
Alınan kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040405


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:122.409
Değişim :  0,31% |  7,46
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428 En Düşük
2.368
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.156.842 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.124.853 % 9,99  
RTALB 7,46 101.039.278 % 9,87  
NUGYO 5,02 100.740.477 % 9,85  
GESAN 42,52 263.171.484 % 8,97  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 16,6815 16,6896 % 0,31  
Euro 17,4068 17,4337 % 0,26  
Sterlin 20,2729 20,3746 % 0,78  
Frank 17,4006 17,5054 % 0,23  
Riyal 4,4340 4,4563 % 0,25  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,79  
Altın Gr. 975 975 2,00  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.490 6.582 -59,00  
Yarım 3.177 3.219 -28,00  
Çeyrek 1.591 1.609 -14,00  
Gümüş.Ons 20,43 20,47 -0,30  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 -0,13  
B. Petrol 110 110 -2,27  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru