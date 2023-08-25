***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.08.2023 17:28
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan (25.08.2023) toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafı İhlas Pazarlama A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Şirketimizin ilişkili tarafı İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatlarının değerlendirilmesi sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu, İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışların, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, 2022 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2023 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir. Alınan kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189714
BIST
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18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
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|Önceki Kapanış
|: 7.492
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7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
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|Açılış
|: 26,7700
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|Önceki Kapanış
|: 26,3500
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26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
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|Açılış
|: 28,9500
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|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
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1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
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17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER