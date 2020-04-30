***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0 0B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 42.860.897 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 15.175.236 TL net dönem karı bulunmaktadır.Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, COVID-19 pandemisi ve mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 15.175.236 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2019 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması,Hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IHEVA_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2019_YENI.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.171.983Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 51.076.233 17.759.5044. Vergiler ( - ) -8.215.336 -2.584.2695. Net Dönem Kârı 42.860.897 15.175.2366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -758.762 -758.7628. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.416.474Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841768BIST