***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2020 17:08
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0 0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 42.860.897 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 15.175.236 TL net dönem karı bulunmaktadır.
Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, COVID-19 pandemisi ve mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 15.175.236 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2019 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması,
Hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHEVA_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2019_YENI.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.171.983
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 51.076.233 17.759.504
4. Vergiler ( - ) -8.215.336 -2.584.269
5. Net Dönem Kârı 42.860.897 15.175.236
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -758.762 -758.762
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.416.474
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841768
BIST