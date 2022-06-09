***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2022 18:29
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem sonucu için Genel Kurul'a yapılacak teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0 0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (09.06.2022) yapılan toplantısında
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 91.044.699 TL, net dönem karı,
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 44.793.019,91 TL net dönem karı mevcuttur.
Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,
Karar verilmiştir.
Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHEVA_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.222.880,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 99.759.596 50.370.243,05
4. Vergiler ( - ) 8.714.897 5.577.223,14
5. Net Dönem Kârı 91.044.699 44.793.019,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.239.651 2.239.651
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.805.048 42.553.368,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036576
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