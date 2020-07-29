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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

29.07.2020 11:31
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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama

             JCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, Şirketimizin geçen yıl 8,51 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,54 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir. 
Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
    Ana Bölümler
    27.07.2016
    27.07.2017
    27.07.2018
    27.07.2019
    29.07.2020

    Pay Sahipleri
    8,08
    8,08
    8,25
    8,25
    8,25

    Kamuyu Aydınlatma  ve Şeffaflık
    8,11
    8,11
    8,44
    8,74
    8,83

    Menfaat Sahipleri
    7,56
    8,06
    8,40
    8,40
    8,42

    Yönetim Kurulu ve  Yöneticiler
    8,29
    8,42
    8,42
    8,59
    8,59

    Genel Uyum Notu
    8,08
    8,20
    8,38
    8,51
    8,54

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir. 
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin
www.iea.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,25 8,83 8,42 8,59 8,54




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863222


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BFREN 1.181,50 21.904.838 % 10,00  
KRGYO 6,05 27.191.161 % 10,00  
PKENT 867,90 872.240 % 10,00  
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Sterlin 8,9891 9,0341 % 0,59  
Frank 7,5745 7,6201 % 0,71  
Riyal 1,8491 1,8584 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 -0,94  
Altın Gr. 438 438 0,98  
Cumhuriyet 2.869 2.905 9,20  
Tam 2.956 2.987 9,50  
Yarım 1.435 1.458 4,60  
Çeyrek 720 730 2,30  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,11  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,91 43,91 0,30  
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