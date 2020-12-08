***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









apılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/12/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi08/12/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin süresi uzatılmış olup, 08.12.2020- 08.12.2022 tarihleri arasında iki yıl geçerlidir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892045BIST