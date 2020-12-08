Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

08.12.2020 12:00


apılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin süresi uzatılmış olup, 08.12.2020- 08.12.2022 tarihleri arasında iki yıl geçerlidir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892045


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:161.343
Değişim :  1,02% |  13,51
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.348 En Düşük
1.332
BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 18,16 276.312.398 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.911.799 % 9,99  
DOBUR 24,74 9.010.484 % 9,96  
GOLTS 35,22 114.182.761 % 9,93  
SILVR 5,98 12.996.673 % 9,93  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Dolar 7,8337 7,8380 % 0,36  
Euro 9,4973 9,5058 % 0,49  
Sterlin 10,3753 10,4273 % -0,41  
Frank 8,7629 8,8157 % 0,36  
Riyal 2,0808 2,0912 % 0,24  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.866 1,53  
Altın Gr. 469 469 1,10  
Cumhuriyet 3.105 3.152 36,00  
Tam 3.091 3.169 34,51  
Yarım 1.494 1.533 16,69  
Çeyrek 749 767 8,35  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,08  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 48,67 48,67 -0,12  
Seans Raporu 16:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru