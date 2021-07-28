***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









arihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/12/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi08/12/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/07/2021AçıklamaJCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, Şirketimizin geçen yıl 8,54 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,55 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir.Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Ana Bölümler27.07.201727.07.201827.07.201929.07.202028.07.2021Pay Sahipleri8,088,258,258,258,25Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık8,118,448,748,838,83Menfaat Sahipleri8,068,408,408,428,46Yönetim Kurulu ve Yöneticiler8,428,428,598,598,61Genel Uyum Notu8,208,388,518,548,55Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin www.iea.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not8,25 8,83 8,46 8,61 8,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952208BIST