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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

27.07.2023 15:32
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/07/2023
Açıklama

         JCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde  Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, 8,55 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu geçen sene ulaştığı seviyesini korumuştur. 2023 yılı genel uyum notu 8,55 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir. Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
    Ana  Bölümler
    29.07.2019
    29.07.2020
    28.07.2021
    27.07.2022
    27.07.2023

    Pay Sahipleri
    8,25
    8,25
    8,25
    8,25
    8,25

    Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
    8,74
    8,83
    8,83
    8,83
    8,83

    Menfaat Sahipleri
    8,40
    8,42
    8,46
    8,46
    8,46

    Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
    8,59
    8,59
    8,61
    8,61
    8,61

    Genel Uyum Notu
    8,51
    8,54
    8,55
    8,55
    8,55

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir. 
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin www.iea.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,25 8,83 8,46 8,61 8,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175796


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Tam 11.073 11.163 -92,00  
Yarım 5.528 5.607 -47,00  
Çeyrek 2.773 2.804 -23,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,69 -0,26  
Gümüş Gr. 21,46 21,48 -0,10  
B. Petrol 83,39 83,39 0,83  
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