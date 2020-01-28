***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 15:50
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, TAGLIG markası ile Türkiye'nin ilk LED ekranını üreten Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (Dijiled, www.taglig.com) ile doğrudan hisse alımı veya Dijiled'in yapacağı sermaye artırımının Şirketimiz adına tahsisli yapılması sureti ile iştirak etmemiz konusunda iyi niyet anlaşması imzalamıştır.
Anlaşma kapsamında Şirketimiz ortaklık öncesinde mali ve teknik inceleme yaptırma yetkisine sahip olacaktır.
İncelemeler sonucunda ortak olup olmama takdiri şirketimize ait olup, ortak olma kararı verildiği takdirde, ortaklık işlemi gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814795
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,12
|Açılış
|: 301,90
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7317
|7,7704
|% 0,26
|
|Frank
|6,0938
|6,1305
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,05
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|