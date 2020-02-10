***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü (10.02.2020) toplantısında3 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4'ncü bölüm 11'nci maddesinde belirtilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak, Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.02.2020 tarih ve 2020/01 numaralı teklif kararı gereğiŞirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta iken istifa suretiyle ayrılan Sayın İbrahim Tutarın yerine, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan, Sayın Mehmet Ercan Akgün Beyin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak atanmasına,Karar verilmiştir.İLETİŞİM BİLGİLERİAdı Soyadı : Mehmet Ercan AkgünTelefon : 0212 875 35 62Mail : info@iea.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817889BIST