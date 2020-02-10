***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 11:26
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü (10.02.2020) toplantısında
3 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4'ncü bölüm 11'nci maddesinde belirtilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak, Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.02.2020 tarih ve 2020/01 numaralı teklif kararı gereği
Şirkette, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görev yapmakta iken istifa suretiyle ayrılan Sayın İbrahim Tutarın yerine, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan, Sayın Mehmet Ercan Akgün Beyin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Mehmet Ercan Akgün
Telefon : 0212 875 35 62
Mail : info@iea.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817889
BIST
11:35121.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 120.459
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.277.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|12,00
|83.613.966
|% 16,05
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.521.651
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,37
|7.550.452
|% 13,93
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,22
|20.439.833
|% -9,61
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,84
|1.730.785
|% -7,39
|
|THYAO
|14,52
|492.077.689
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,33
|160.134.298
|% 8,13
|
|PETKM
|4,10
|127.369.584
|% -0,24
|
|TSPOR
|3,35
|116.983.437
|% 5,68
|
|ODAS
|2,24
|116.074.351
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,33
|160.134.298
|% 8,13
|
|EKGYO
|1,69
|94.188.501
|% 0,60
|
|ODAS
|2,24
|116.074.351
|% 0,45
|
|TSPOR
|3,35
|116.983.437
|% 5,68
|
|THYAO
|14,52
|492.077.689
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6925
|7,7311
|% -0,47
|
|Frank
|6,1039
|6,1406
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5923
|1,6003
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,16
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
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