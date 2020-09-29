***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 09:13
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını sebebi ile havadaki virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere ihtiyacın artığı ortadadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına ve 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877124
BIST
11:281.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:287,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:289,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0657
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1698
En Düşük
9,0696
11:28474,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,32
|Açılış
|: 474,58
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:28
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,95
|7.005.161
|% -9,74
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|YAYLA
|3,11
|56.953.963
|% -7,16
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,61
|1.613.590.455
|% -2,06
|
|ODAS
|2,79
|303.941.192
|% 2,57
|
|TRKCM
|4,92
|300.850.777
|% -3,53
|
|GARAN
|7,00
|268.677.370
|% 0,14
|
|SODA
|8,45
|245.693.001
|% -3,43
|
|SISE
|7,61
|1.613.590.455
|% -2,06
|
|ODAS
|2,79
|303.941.192
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,71
|165.325.779
|% 3,64
|
|TRKCM
|4,92
|300.850.777
|% -3,53
|
|IHEVA
|2,28
|122.030.247
|% -0,44
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8465
|7,8514
|% 0,65
|
|Euro
|9,1634
|9,1698
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0669
|10,1174
|% 0,81
|
|Frank
|8,4555
|8,5065
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0843
|2,0947
|% 0,46
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,00
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,32
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:40XU100
Endeks 1, 125 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 5, 877.00 milyon TL de
-
11:40AVOD
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 570, 105 adet işlem
-
11:38DYOBY
Yüzde 4.71 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 316 adet işlem
-
11:37OSMEN
Yüzde 5.76 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 542 adet işlem
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 39 artarak (% 0.14 ) 1, 028