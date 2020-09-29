***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını sebebi ile havadaki virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere ihtiyacın artığı ortadadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına ve 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877124BIST