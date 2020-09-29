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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2020 09:13
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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Son dönemde Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını sebebi ile havadaki virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere ihtiyacın artığı ortadadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına ve 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877124


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