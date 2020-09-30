***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 15:09
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 29.09.2020 tarihinde almış olduğu karar kapsamında hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız dün (29.09.2020 tarihinde) yapmış olduğumuz açıklamada bildirilmişti.
Konuya ilişkin Şirketimize gelen sorular kapsamında yeni bir açıklama yapılma ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimiz, söz konusu ürünler ile alakalı Ar-Ge çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite olan Ar-Ge Merkezimizde başlayacak olup, Ar-Ge çalışmamız neticesinde ortaya çıkacak prototip ürünün gerekli resmi makamlardan onay ve sertifikasyonlarından sonra 2021 yılı içerisinde ticari seri üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877429
BIST
16:501.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:507,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:509,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:50471,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,98
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.583.843
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.020.883
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7669
|7,7712
|% -0,58
|
|Euro
|9,0834
|9,0932
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0079
|% -0,53
|
|Frank
|2,0654
|2,0758
|% -0,52
|
|Riyal
|471,4520
|471,5550
|% -1,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,07
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,09
|