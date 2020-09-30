***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 29.09.2020 tarihinde almış olduğu karar kapsamında hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız dün (29.09.2020 tarihinde) yapmış olduğumuz açıklamada bildirilmişti.Konuya ilişkin Şirketimize gelen sorular kapsamında yeni bir açıklama yapılma ihtiyacı doğmuştur.Şirketimiz, söz konusu ürünler ile alakalı Ar-Ge çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite olan Ar-Ge Merkezimizde başlayacak olup, Ar-Ge çalışmamız neticesinde ortaya çıkacak prototip ürünün gerekli resmi makamlardan onay ve sertifikasyonlarından sonra 2021 yılı içerisinde ticari seri üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877429BIST