***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (16.11.2020) yapılan toplantısında1- Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber'in ve Sayın Mehmet Küsmez'in ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, T.C. Uyruklu Sayın Bekir Eren'in ve T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bekir Eren'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888743BIST