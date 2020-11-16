***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 18:23
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (16.11.2020) yapılan toplantısında
1- Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber'in ve Sayın Mehmet Küsmez'in ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, T.C. Uyruklu Sayın Bekir Eren'in ve T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bekir Eren'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888743
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|469
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|3.169
|5,00
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|Tam
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|3.184
|9,13
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|1.540
|4,42
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|Çeyrek
|753
|770
|2,21
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|Gümüş.Ons
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