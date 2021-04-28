***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:26
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısında
Şirketin, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sedat Kurucan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Şirket Genel Müdürlüğü'ne Bekir Eren, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Mahmut Kemal Aydın, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hidayet Alev Volkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Ziya Burcuoğlu ve Hüsnü Kurtis'in seçilmelerine,
2- Şirketin temsil ve İlzamın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Kurucan, Bekir Eren ve Mahmut Kemal Aydın'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
3- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931854
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