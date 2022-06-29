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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.06.2022 13:52
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (29.06.2022) yapılan toplantısında
Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak, yatırımcıların şirketimize olan güvenini artırmak amacıyla azami 35.000.000 TL'ye kadar pay geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha önce yayınlanan 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesine, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 35.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine ve Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039970


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