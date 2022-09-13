***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.09.2022 09:11
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12 Eylül 2022 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.09.2022 500.000 0,14 1,21 -
Ek Açıklamalar
29 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 12 Eylül 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062494
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2371
En Düşük
18,2119
18:0518,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5126
En Düşük
18,4317
18:051.010,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.010,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AEFES
|44,12
|151.125.621
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|AEFES
|44,12
|151.125.621
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 0,00
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 0,00
|
|SISE
|28,00
|6.559.603.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|4.423.883.974
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2293
|18,2370
|% 0,12
|
|Euro
|18,4970
|18,5071
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,3089
|21,4157
|% 0,36
|
|Frank
|19,1098
|19,2249
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8365
|4,8608
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.783
|6.846
|-10,00
|
|Yarım
|3.305
|3.345
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem