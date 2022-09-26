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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.09.2022 08:59
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23 Eylül 2022 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.09.2022 500.000 0,14 1,21 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,28 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,26 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 53.275 0,02 1,25 -

Ek Açıklamalar
29 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065061


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Çeyrek 1.618 1.644 -6,00  
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