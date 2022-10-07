***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 6 Ekim 2022 Tarihli Pay Alım İşlemleri HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.09.2022 500.000 0,14 1,21 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,28 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,26 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 53.275 0,02 1,25 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.10.2022 500.000 0,14 1,17 -Ek Açıklamalar29 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068619BIST