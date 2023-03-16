***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15 Mart 2023 Tarihli Pay Alım İşlemleri HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.09.2022 500.000 0,14 1,21 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,28 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,26 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 53.275 0,02 1,25 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.10.2022 500.000 0,14 1,17 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.10.2022 500.000 0,14 1,17 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.10.2022 250.000 0,07 1,28 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.10.2022 500.000 0,14 1,3 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 300.000 0,09 1,57 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 200.000 0,06 1,65 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 100.000 0,03 1,66 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 100.000 0,03 1,56 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 01.02.2023 500.000 0,14 1,5 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.02.2023 62.066 0,02 1,41 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 100.000 0,03 1,42 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 100.000 0,03 1,41 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,4 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,39 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,38 -B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 15.03.2023 250.000 0,07 1,57 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 15.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 1,57 TL fiyatla toplam 250.000 TL nominal değerli IHEVA payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 15.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 4.665.341 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,33'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125385BIST