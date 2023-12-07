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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.12.2023 09:14
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 6 Aralık 2023 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.09.2022 500.000 0,14 1,21 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,28 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 250.000 0,07 1,26 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 23.09.2022 53.275 0,02 1,25 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.10.2022 500.000 0,14 1,17 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.10.2022 500.000 0,14 1,17 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.10.2022 250.000 0,07 1,28 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 12.10.2022 500.000 0,14 1,3 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 300.000 0,09 1,57 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 200.000 0,06 1,65 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 100.000 0,03 1,66 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 11.01.2023 100.000 0,03 1,56 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 01.02.2023 500.000 0,14 1,5 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.02.2023 62.066 0,02 1,41 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 100.000 0,03 1,42 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 100.000 0,03 1,41 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,4 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,39 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 07.02.2023 50.000 0,01 1,38 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 15.03.2023 250.000 0,07 1,57 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 20.03.2023 300.000 0,09 1,58 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 20.03.2023 200.000 0,06 1,56 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 21.03.2023 100.000 0,03 1,51 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 21.03.2023 100.000 0,03 1,52 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 21.03.2023 100.000 0,03 1,53 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 21.03.2023 100.000 0,03 1,54 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 28.03.2023 250.000 0,07 1,52 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 28.03.2023 250.000 0,07 1,53 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 29.03.2023 100.000 0,03 1,52 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 30.03.2023 200.000 0,06 1,55 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 31.03.2023 100.000 0,03 1,51 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 31.03.2023 200.000 0,06 1,52 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 03.04.2023 78.366 0,02 1,5 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.12.2023 100.000 0,03 2,24 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.12.2023 75.000 0,02 2,25 -
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 06.12.2023 75.000 0,02 2,26 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 06.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 2,24 TL – 2,26 TL (ağırlıklı ortalama 2,25 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli IHEVA payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 06.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.993.707 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,99'a ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223241


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