***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaiheva@iea.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarih Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUğur Kurt Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.02.2014 0212 875 35 62 yatirimci@iea.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204562Mehmet Ercan Akgün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 0212 875 35 62 yatirimci@iea.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832300BIST