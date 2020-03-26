***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.03.2020 13:27
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
iheva@iea.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarih Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Uğur Kurt Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.02.2014 0212 875 35 62 yatirimci@iea.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204562
Mehmet Ercan Akgün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 0212 875 35 62 yatirimci@iea.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832300
BIST
16:2490.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.501,24
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.601
En Düşük
88.481
16:246,4023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3976
16:247,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:24336,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,31
|Açılış
|: 336,07
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.038.988
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.135.431
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.504.616
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.317.069
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.955.464
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.425.498
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.170.748.910
|% 4,22
|
|ASELS
|23,86
|817.724.401
|% 1,79
|
|GARAN
|7,84
|763.903.246
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,60
|335.856.473
|% 0,54
|
|YKBNK
|1,92
|323.844.229
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|323.844.229
|% 2,67
|
|IHLGM
|0,84
|131.388.578
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.170.748.910
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|52.836.349
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|763.903.246
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6866
|7,7251
|% 1,06
|
|Frank
|6,5947
|6,6344
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7022
|1,7108
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.632
|13,64
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,11
|27,11
|-0,28
|
Seans Raporu
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