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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2020 14:15
GÜNCEL HABERLER



***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 17.12.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER ŞABAN KAMBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 16.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür/Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET KÜSMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
HİDAYET ALEV VOLKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSNÜ KURTİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671143 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
ZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yazar 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671143 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.03.2020 İcrada Görevli Değil YOKTUR. GRUP ŞİRKETLERİMİZDE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832802 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832810


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,27 14,32 -0,08  
Gümüş Gr. 2,95 2,97 0,00  
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