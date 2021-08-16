***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2021 18:41
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6.500.000,00 6.490.000,00 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 1.000.000.000,00 38.665.314,20 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 800.000.000,00 8.250.349,93 TRY 1,03 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7.700.000,00 48.500,00 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860.000,00 860.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958412
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
18:059,9820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0704
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
18:05486,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4648
|8,4670
|% -0,59
|
|Euro
|9,9756
|9,9820
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,7101
|11,7688
|% -0,55
|
|Frank
|9,2569
|9,3127
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2537
|2,2650
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem