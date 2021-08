***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDetes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6.500.000,00 6.490.000,00 TRY 99,85 Bağlı Ortaklıkİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 1.000.000.000,00 38.665.314,20 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 800.000.000,00 8.250.349,93 TRY 1,03 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7.700.000,00 48.500,00 TRY 0,63 Bağlı Menkul KıymetŞifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860.000,00 860.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958412BIST