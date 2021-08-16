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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2021 18:41



***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6.500.000,00 6.490.000,00 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 1.000.000.000,00 38.665.314,20 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 800.000.000,00 8.250.349,93 TRY 1,03 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7.700.000,00 48.500,00 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860.000,00 860.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958412


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Riyal 2,2537 2,2650 % -0,47  
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Altın Ons 1.785 1.785 5,51  
Altın Gr. 486 486 -1,75  
Cumhuriyet 3.227 3.275 -10,00  
Tam 3.207 3.288 -13,03  
Yarım 1.550 1.591 -6,30  
Çeyrek 778 795 -3,15  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,05  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,03  
B. Petrol 69,67 69,67 -0,92  
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