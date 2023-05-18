***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2023 07:54
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6.500.000,00 6.490.000,00 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 1.000.000.000,00 38.665.314,20 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7.700.000,00 48.500,00 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860.000,00 860.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152165
BIST
11:314.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,63
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3119,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3121,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:311.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|4.985.065
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|398.065.809
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,90
|55.278.301
|% -7,94
|
|CWENE
|125,80
|572.272.062
|% -6,61
|
|EUPWR
|79,60
|770.263.623
|% -5,63
|
|PSGYO
|5,54
|112.516.345
|% -4,97
|
|THYAO
|135,90
|2.005.289.510
|% -0,88
|
|ASTOR
|49,48
|994.886.430
|% -4,66
|
|KCHOL
|79,85
|929.986.536
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,51
|878.701.246
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|EKGYO
|6,44
|565.611.758
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,40
|611.333.956
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,81
|203.338.078
|% 2,78
|
|ODAS
|5,48
|207.355.539
|% 2,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7839
|19,7882
|% 0,16
|
|Euro
|21,4053
|21,4509
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5426
|24,6657
|% -0,19
|
|Frank
|21,8950
|22,0269
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2600
|5,2863
|% 0,16
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,41
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.427
|4.558
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.272
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, GUBRF
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.21 ) 4, 173
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC, DOBUR, ATSYH
-
11:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS
-
11:46
ATSYH, PSDTC, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında