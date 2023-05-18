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***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2023 07:54
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Detes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6.500.000,00 6.490.000,00 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 1.000.000.000,00 38.665.314,20 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7.700.000,00 48.500,00 TRY 0,63 Bağlı Menkul Kıymet
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860.000,00 860.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152165


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 86,35 883.015 % 10,00  
DOBUR 35,32 4.985.065 % 9,96  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 19,7839 19,7882 % 0,16  
Euro 21,4053 21,4509 % 0,03  
Sterlin 24,5426 24,6657 % -0,19  
Frank 21,8950 22,0269 % -0,01  
Riyal 5,2600 5,2863 % 0,16  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 -7,41  
Altın Gr. 1.255 1.256 -3,12  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 9.017 9.252 -59,59  
Yarım 4.427 4.558 -27,00  
Çeyrek 2.207 2.272 -14,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,29  
Gümüş Gr. 14,89 14,91 -0,19  
B. Petrol 76,66 76,66 -0,30  
Seans Raporu 11:31
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