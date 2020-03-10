***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 10.03.2020KARAR SAYISI : 06SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIİhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF)a) Tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.Hüsnü KurtişDenetim Komitesi BaşkanıM.Remzi EsenDenetim Komitesi ÜyesiDr. Ömer Şaban KamberYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürMehmet KüsmezYönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826540BIST