GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 19:47
GÜNCEL HABERLER



***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 10.03.2020
KARAR SAYISI : 06
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF)  ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF)
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı
M.Remzi Esen
Denetim Komitesi Üyesi
Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826540


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.063
Değişim :  -2,38% |  -2.461,51
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.857 En Düşük
101.022
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 2,96 10.388.120 % 14,73  
YONGA 11,00 38.957 % 10,00  
YBTAS 4.906,10 237.380 % 10,00  
ARTI 0,90 94.979 % 9,76  
DOKTA 23,98 26.131.082 % 8,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9105 7,9502 % -1,55  
Frank 6,5344 6,5738 % -1,16  
Riyal 1,6331 1,6413 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 -26,12  
Altın Gr. 327 327 -4,62  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,12  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,02  
B. Petrol 37,16 37,16 2,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru