***IHEVA* *IHLGM*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA******IHLGM*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHLGM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇıkarılmış sermayesi 665.538.887 TL olan, %3,87 oranında sermaye payına sahip olduğumuz iştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin yapmakta olduğu (%50,25418 oranında) bedelli sermaye artırımında payımıza düşen sermaye artırım tutarı nakden ödenerek rüçhan haklarımızın tamamı kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884318BIST