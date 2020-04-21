***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2020 17:41
***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHEVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839597
BIST
17:4297.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.020,38
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:426,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:427,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:42378,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 378,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|87.614.772
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.649
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|117.005.590
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.437.041
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.359.686
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,80
|28.698.025
|% -7,04
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,87
|873.481.667
|% 7,74
|
|GARAN
|8,23
|597.324.599
|% -1,91
|
|ASELS
|27,08
|574.634.814
|% -1,17
|
|THYAO
|10,49
|533.065.065
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,35
|507.592.981
|% 1,21
|
|ODAS
|1,66
|474.079.279
|% 3,11
|
|ECILC
|4,87
|873.481.667
|% 7,74
|
|ISFIN
|3,35
|507.592.981
|% 1,21
|
|GUSGR
|2,80
|301.857.197
|% 1,82
|
|GSRAY
|2,54
|259.839.903
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5579
|8,6008
|% -0,50
|
|Frank
|7,1757
|7,2190
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-10,52
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-4,30
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-15,80
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-2,10
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,98
|20,98
|-4,59
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