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***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

17.05.2021 09:12



***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936464


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DAGHL 12,98 4.779.458 % 10,00  
NTGAZ 9,90 25.706.031 % 10,00  
INVEO 137,50 71.785.545 % 10,00  
QNBFL 103,50 370.116 % 9,99  
GSDDE 5,51 5.219.827 % 9,98  
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15:03 Alış Satış %  
Dolar 8,3657 8,3693 % -1,02  
Euro 10,1675 10,1745 % -0,94  
Sterlin 11,7587 11,8177 % -1,06  
Frank 9,2445 9,3002 % -1,05  
Riyal 2,2246 2,2357 % -1,04  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 4,12  
Altın Gr. 497 497 -4,09  
Cumhuriyet 3.271 3.320 161,00  
Tam 3.256 3.340 161,73  
Yarım 1.574 1.616 78,23  
Çeyrek 789 808 39,12  
Gümüş.Ons 27,58 27,61 0,17  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 -0,03  
B. Petrol 68,55 68,55 -0,16  
Seans Raporu 15:03
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