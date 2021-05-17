***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.05.2021 09:12
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936464
BIST
15:031.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:038,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0861
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:0310,1745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0964
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:03496,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,39
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DAGHL
|12,98
|4.779.458
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.706.031
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.785.545
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.219.827
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,83
|157.626.490
|% -8,56
|
|IHGZT
|1,49
|7.930.363
|% -8,02
|
|TGSAS
|15,39
|13.210.310
|% -6,61
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|GSRAY
|3,31
|306.640.380
|% -6,50
|
|EREGL
|19,68
|874.538.124
|% -1,55
|
|GARAN
|7,84
|736.326.422
|% 2,08
|
|THYAO
|13,45
|530.327.722
|% 0,45
|
|PETKM
|6,31
|465.425.686
|% -1,56
|
|KOZAL
|128,30
|457.247.522
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,89
|227.122.008
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,13
|219.271.167
|% 0,95
|
|GARAN
|7,84
|736.326.422
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,31
|306.640.380
|% -6,50
|
|KARSN
|4,53
|336.766.032
|% 3,90
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3657
|8,3693
|% -1,02
|
|Euro
|10,1675
|10,1745
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,7587
|11,8177
|% -1,06
|
|Frank
|9,2445
|9,3002
|% -1,05
|
|Riyal
|2,2246
|2,2357
|% -1,04
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|4,12
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,55
|68,55
|-0,16
|