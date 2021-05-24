***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.05.2021 09:10
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021) Not:24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937372
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3935
18:0510,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2379
18:05509,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 509,06
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
509,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4039
|8,4073
|% -0,10
|
|Euro
|10,2433
|10,2567
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8629
|11,9223
|% -0,08
|
|Frank
|9,3271
|9,3833
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2346
|2,2459
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,56
|
|Altın Gr.
|510
|510
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|0,49
|