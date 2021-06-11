***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.06.2021 09:26
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941900
BIST
10:421.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
10:428,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1007
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3223
10:4210,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1257
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1466
10:42510,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,08
|Açılış
|: 510,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:40
|OYYAT
|22,54
|141.373.606
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BMSCH
|5,90
|30.871.352
|% 6,69
|
|LINK
|34,46
|7.013.702
|% 6,29
|
|LUKSK
|52,95
|3.229.497
|% 6,20
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.063.496
|% -9,97
|
|EPLAS
|24,76
|10.049.996
|% -9,96
|
|SKTAS
|4,48
|9.177.345
|% -7,63
|
|TKURU
|163,50
|2.102.233
|% -6,68
|
|GARAN
|8,53
|371.708.419
|% 0,59
|
|THYAO
|14,53
|271.264.424
|% 0,69
|
|FENER
|36,36
|238.964.521
|% -0,49
|
|TUPRS
|105,20
|213.498.126
|% 2,04
|
|ASELS
|15,80
|204.930.288
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,19
|143.770.101
|% 1,39
|
|ZRGYO
|1,63
|92.018.711
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|124.068.912
|% 0,87
|
|GARAN
|8,53
|371.708.419
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|50.818.613
|% 0,71
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3252
|8,3268
|% -1,20
|
|Euro
|10,1465
|10,1541
|% -1,20
|
|Sterlin
|11,8134
|11,8726
|% -0,83
|
|Frank
|9,3163
|9,3724
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2228
|2,2339
|% -0,79
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,61
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|
Seans Raporu
10:40
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10:54GSDDE
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 871, 110 adet işlem
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10:53BMSCH
Yüzde 7.41 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 419, 405 adet işlem
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10:52XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 3, 242.00 milyon TL de
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10:51BOBET
Yüzde 5.13 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 455, 125 adet işlem
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10:50LINK
Yüzde 6.23 oranında artışla 34.44 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 057 adet işlem