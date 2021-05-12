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***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

12.05.2021 13:44



***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İhlas Gazetecilik A.Ş. Eski ve Rüçhan Piyasalarında (IHGZT.E) (IHGZT.R) 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, (IHGZT.E) (IHGZT.R) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 17/05/2021 tarihinden  itibaren 1 ay  süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    SAVAŞ  ABAK
    14310912

    İRFAN  YAZICI
    13324953

    RAHMİ  ÇELİKCAN
    14019159

    MASUM  ÇEVİK
    12392766

    MUHSİN  ALİ PELİT
    33270629

    MEHMET HAZAR
    23889349

 
          Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936386


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 -0,20  
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