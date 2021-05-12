***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.05.2021 13:44
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İhlas Gazetecilik A.Ş. Eski ve Rüçhan Piyasalarında (IHGZT.E) (IHGZT.R) 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, (IHGZT.E) (IHGZT.R) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SAVAŞ ABAK
14310912
İRFAN YAZICI
13324953
RAHMİ ÇELİKCAN
14019159
MASUM ÇEVİK
12392766
MUHSİN ALİ PELİT
33270629
MEHMET HAZAR
23889349
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936386
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3762
En Düşük
8,2733
12:3510,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1552
En Düşük
10,0522
12:35491,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,76
|Açılış
|: 491,89
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3652
|% 1,03
|
|Euro
|10,1398
|10,1510
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,7490
|11,8079
|% 0,65
|
|Frank
|9,1886
|9,2439
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2168
|2,2279
|% 0,72
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-2,76
|
|Altın Gr.
|492
|492
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,51
|