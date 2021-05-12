***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İhlas Gazetecilik A.Ş. Eski ve Rüçhan Piyasalarında (IHGZT.E) (IHGZT.R) 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, (IHGZT.E) (IHGZT.R) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSAVAŞ ABAK14310912İRFAN YAZICI13324953RAHMİ ÇELİKCAN14019159MASUM ÇEVİK12392766MUHSİN ALİ PELİT33270629MEHMET HAZAR23889349Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/06/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936386BIST