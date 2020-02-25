***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:00
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821385
BIST
17:14114.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 25,60
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:146,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,1360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:146,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:14325,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 325,79
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.201.028
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,55
|203.414.367
|% 19,23
|
|BURCE
|7,07
|3.658.326
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,20
|15.183.140
|% 14,29
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,18
|4.868.070
|% -7,03
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,75
|9.126.993
|% -6,25
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|ASELS
|29,22
|1.299.467.129
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|243.660.886
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9382
|7,9780
|% 0,74
|
|Frank
|6,2546
|6,2922
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,47
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,30
|
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